Ko te Whakamiharo me te Whakaiti o te Helium

Whakarāpopototanga: Helium, he huānga whai kiko me te ahurei, kei te iti haere ki te whenua. Ahakoa ko ia te tuarua o nga huānga nui rawa atu o te ao, ko te onge i runga i to tatou ao na te maamaatanga e mawhiti ai ki waho. Ko te Helium te nuinga ka riro mai hei hua-a i te wa tangohanga hau maaori. Ko tana kaha ki te noho tino makariri he mea utu nui mo nga momo tono penei i te whakamatao i nga miihini MRI me te whakakaha i nga toka mokowhiti. He nui te hiahia mo te helium, mai i nga umanga penei i te NASA, nga rongoa, me te Tari Tiaki. Ko te Federal Helium Reserve i Amerika, te kawenga mo te tuku i te 40% o te helium o te ao, kei te anga whakamua ki te heke mai na te mea ka hokona atu ki nga umanga motuhake. Ko etahi atu whenua whai puna helium nui ko Qatar, Tanzania, me Algeria. He rereke nga whakatau tata mo te toenga helium, me nga matapae mai i te 10 tau ki te 200 tau. He mea nui pea te paanga ki nga umanga, ka whakapoapoahia e te ahua ohorere o nga utu helium.

Helium, he huānga e paingia ana e nga tamariki mo te kaha o te reo oro, he maha nga ahuatanga whakamiharo me nga tono. Heoi, ahakoa te nui o te ao, kei te iti haere te helium ki te whenua. Ko te koretake tenei na tona kaha ki te mawhiti mai i te hau o te Ao na te ngawari, na te mea ko ia anake nga rawa kore e taea te whakahou. Ko te hanga helium ka puta mai i te pirau maori o te uranium radioactive me te thorium, he tukanga e hia piriona tau.

I tenei wa, ko te nuinga o te helium ka kohia mai i nga pukoro hau maaori o raro i te whenua hei hua o te mahi tangohanga hau maori. Heoi, na te ngawari o te helium ka rere ki te tapa o to tatou hau ka puhia e nga hau o te ra. Ko te Federal Helium Reserve i Amerika, e whakarato ana i te 40% o te helium o te ao, kei te anga whakamua ki te heke mai na te mea ka hokona atu ki te umanga motuhake.

Ko nga ahuatanga ahurei o te helium, ina koa ko tona kaha ki te noho tino makariri me te iti rawa o te kohua o tetahi huānga, he mea nui mo nga momo tono. Ka whakamahia mo te whakamahana aukume superconducting i roto i nga miihini MRI me te puna wahie mo nga takirirangi mokowhiti. Ko te Large Hadron Collider i Switzerland, hei tauira, me 120 metric tons of helium ia wiki ki te mahi.

He nui te tono mo te helium puta noa i nga umanga. Ko te NASA me te SpaceX e whakawhirinaki ana ki te helium mo nga toka wahie wai, i te mea ko te umanga rongoa me te Tari Whakaruruhau e whakawhirinaki nui ana ki a ia. Ko te iti o te tuku me te kore mohio o te helium kei te heke mai he wero nui mo enei umanga.

He rereke nga whakatau tata mo te toenga helium, me nga matapae mai i te 10 tau ki te 200 tau. Ko etahi o nga tohunga e whakanui ana i te hiahia kia kaha ake te mahi hangarua helium ki te whakaroa i tona roanga. He hohonu nga hua ka puta mo nga umanga, i te whakaaro ki te ahua ohorere o nga utu helium.

Hei whakamutunga, ko te koretake o te helium i runga i te whenua me tana mahi nui i roto i nga momo ahumahi e whakaatu ana i te hihiko mo te whakamahi kawenga me nga mahi hangarua. Ko te kore mohio e pa ana ki te Federal Helium Reserve me te iti o nga puna o te helium i etahi atu whenua he mea nui mo nga kairangahau me nga kaihanga kaupapa here ki te whakatutuki i te tuku me te tono a muri ake nei mo tenei waahanga tino nui.

Nga wehewehe:

– Helium: He huānga matū me te nama ngota 2, e mohiotia ana mo tona mama, te iti o te kohua, me nga momo tono i roto i nga ahumahi penei i te torotoro mokowhiti me te whakaahua rongoa.

– MRI: Ataahua Resonance Magnetic, he tikanga whakaahua rongoa e whakamahi ana i nga mara autō kaha me nga ngaru reo irirangi hei hanga whakaahua taipitopito o nga hanganga o roto o te tinana.

– Federal Helium Reserve: I whakaturia ki Amerika i nga tau 1920 ki te tuku helium mo nga blimps, kei a ia te kawenga mo te waahanga nui o te tuku helium o te ao.

