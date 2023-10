Ko nga ahunga whakamua i roto i te Hangarau Microcomb Chaotic Revolutionize Random Bit Generation

Ko te hangarau nanophotonic matatau kua para te huarahi mo nga whanaketanga hurihuri i roto i te mara o te heru auau whatu. Ko nga heru auau whatu, i mohiotia tuatahitia e Theodor W. Hänsch me John L. Hall, te toa o Nobel, he mea nui ki te rangahau ahupūngao hou me nga momo tono. I roto i nga ahuatanga hihiri rereke o nga heru auau whatu, ka tu te heru heru na te nui o te kore raina.

I tata nei, he roopu kairangahau i aratakina e Prof. Jiagui Wu i Te Whare Wananga ki te Tonga ki te hauauru (SWU) i Haina i uru ki roto i tenei ao whakamihiharo o nga microcombs hepohepo. Ko nga microcombs heru he microresonators e whakaputa ana i te tini o nga hongere heru, me ia niho heru hei puna mo te entropy mo te whakatipuranga moka matapōkere tinana (PRB). Ko te kaha o enei microcombs ki te hinga i nga herenga o te wa me te auau o te aukati i te pooti i puta ai te tono mo tetahi momo lidar hou.

Ko te rangahau, i tapaina "Massive and parallel 10 Tbit/s physical random bit generation with chaotic microcomb," i whakaputaina i roto i te hautaka Frontiers of Optoelectronics. I whakamahia e nga kairangahau he microresonator Si3N4 kiato me te tauine hei whakaputa microcombs tauine maramara. Ma te whakamahi i te whakamaarama whakawehenga roangaru, ka taea e ratou te whakaputa i nga rau o nga niho heru heru, ka mahi tahi katoa hei puna entropy mo te whakaputa i nga tau matapōkere nui.

I whakamatauria te matapōkeretanga me te manatoko ma te whakamahi i nga whakamatautau tatauranga NIST. Ko nga hua i whakaatu te kaha o tenei hangarau, e tuku ana i nga otinga maramara me te kaha ki te whakaputa petabits ia hekona (Pbits/s) o nga paraka matapōkere tinana. Otirā, ko tenei pakaruhanga e mau ana te oati mo te tino whakapai ake i te tere me te whai hua o te whakatipu tau matapōkere.

FAQ:

Q: He aha nga heru auau whatu?

A: Ko nga heru auau whatu he taputapu e whakamahia ana i roto i nga rangahau ahupūngao hou me nga tono. I whakamhiotia tuatahitia e Teodor W. Hänsch raua ko John L. Hall te toa Nobel mo a raua mahi turanga i te mara.

P: He aha te heru heru?

A: I roto i te heru heru, ka whakaatuhia e ia niho heru he oscillation hihiko, he pai mo te whakatipuranga moka matapōkere.

P: He pëhea te whakamahi i nga microcombs i roto i te whakatipuranga moka matapōkere?

A: He rau nga hongere heru kei roto i nga moroiti heru, me ia niho heru hei puna entropy mo te whakatipuranga moka matapōkere.

P: Kia pehea te tere ka taea e te whakatipuranga moka matapōkeretia me te microcombs rangirua?

A: Ka taea e nga microcombs hepohepo te whakatutuki i nga reiti o te petabits ia hekona (Pbits/s) i roto i te whakatipuranga moka matapōkere.

P: He aha te hiranga o tenei rangahau?

A: E whakaatu ana te rangahau i te whaihuatanga o nga microcombs tauine maramara mo te whakaputa i te nui o nga paraka matapōkere tinana, ka tuku otinga pea he iti te utu me te whakarara teitei.