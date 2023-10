Ko te Rapu mo te Kaha me te Maama: Hangaia e nga Kairangataiao te Maamaa Nui e whakakotahi ana i te DNA me te karaihe

Kua eke nga kaiputaiao ki te mahi putaiao rawa ma te whakakotahi i te kaha o te DNA me te parakore o te karaehe, ka puta he taonga nui e rima nga wa te mama ake, e wha nga wa kaha ake i te maitai. Ko tenei rauemi hou, i hangaia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Connecticut, Te Whare Wananga o Columbia, me Brookhaven National Lab, e kiia ana ko te "tino kaha e mohiotia ana" mo tona kiato.

He uaua tonu te wero ki te kimi rauemi e mau ana i te kaha me te ngawari. Heoi, kua whakaatuhia e tenei roopu kairangahau ko enei ahuatanga e rua kaore i te wehe tetahi. I whakaaweahia e te patu a Iron Man, i rapu nga kaiputaiao ki te hanga i tetahi rauemi e marama ana mo te rere engari he kaha ki te tu atu i nga whakaeke a te hoariri.

Ko te mea ngaro kei muri i tenei taonga nui ko te whakamahi i te kaha o te karaihe. Ahakoa he pakarukaru te karaehe i roto i tona ahua tikanga, ka taea e ia te tu atu i nga pehanga nui i te wa i roto i tona ahua tino parakore, kohakore. Ma te whakamahi i nga matūriki karaehe nano-rahi he mama ake i te nuinga o nga konganuku me nga karaehe, ka kaha, ka ngawari hoki nga hanganga i mahia mai i tenei karaihe parakore.

Hei hanga i nga matūriki karaihe ki roto i te anga 3D, ka huri nga kairangahau ki te DNA hei scaffold. I hangaia e ratou he anga DNA whakahiato-whaiaro e mahi ana hei anga anga ki runga i te paninga karaihe. Ko tenei taurite ngawari i waenga i te scaffold DNA me te paninga karaehe ka puta he rauemi he pakari, he mama noa, ka eke ki nga kaha me te kiato.

Ahakoa e hiahiatia ana kia nui ake nga rangahau i mua i te whakamahi i tenei hangarau, kei te whakamahere kee nga kairangahau ki te hanga rauemi kaha ake ma te whakauru i nga karamu carbide, te whakarereke ranei i te hanganga DNA. He nui nga huarahi mo tenei hangarau, a tera pea ka puta te whanaketanga o te patu tinana e rite ana ki te kakahu o Iron Man.

Ko nga kitenga o tenei rangahau i whakaputaina i roto i te retaata Pūrongo Pūrongo Pūtaiao Tinana.

Rauemi:

– Ko nga rauemi 'kaha' i whakaawehia e te tangata rino, e kiia ana he 'raupapa nui' – Science Daily

– Ka hangaia e nga kaiputaiao nga taonga nui he maamaa ake, he kaha ake i te rino – CNET