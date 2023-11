Ko te Hangarau Whakaata Irirangi Hou e taea ai te tirotiro i nga wa-tika mo nga Macrophages e mahi ana

Kua whakawhanakehia e nga kaiputaiao o Penn State tetahi tikanga hangai mirumiru hou e taea ai te mataki i nga wa-tuuturu o nga macrophages, he momo tino o te pūtau aukati, i roto i te kiko whakangote ma te whakamahi i te hangarau atahanga ultrasound. He mahi nui a Macrophages i roto i to tatou punaha raupatu, hei hono i te aputa i waenga i te mate mate o roto me te urutau me te awhina i nga mahi penei i te whawhai i nga mate me te whakatairanga i te whakaoranga o te kiko. Heoi, tae noa mai ki tenei wa, he uaua te titiro ki a raatau mahi i roto i te tinana.

I nga wa o mua, kaore i taea e te atahanga ultrasound te wehewehe i nga macrophages mai i etahi atu pūtau, i te mea he rite te ahua. Ki te hinga i tenei herenga, i hangaia e nga kairangahau o Penn State tetahi kaihoko rereke ma te whakamahi i nga nanoemulsions, he tima hinu iti e whakaata pai ana i nga ngaru oro ultrasound. Ko enei nanoemulsions i whakaurua ki nga macrophages, nana i whakauru ki roto. I te wa e pa ana ki nga ngaru ultrasound, ka huri nga rūrūtia i te wahanga, ka hanga mirumiru hau e whakarato ana i te ahua rereke hei wehe i nga macrophages mai i nga pūtau a tawhio noa.

I roto i tetahi whakamatautau tohu-a-arii ma te whakamahi i nga tauira kiko o te porcine, i pai te tirohanga a te roopu ki nga macrophages i roto i te waa-pono. Ka taea e tenei tikanga whakamaarama te ahu whakamua i to maatau mohio ki te mahi a te punaha mate me te ahunga whakamua o nga mate, me te awhina i te whakawhanaketanga o nga rongoa-a-rorohiko whai hua ake.

Ko nga tono a meake nei o tenei hangarau ka toro atu pea ki tua atu o nga macrophages ki etahi atu momo o nga pūtau aukati me te aro turuki i te hanga tohu i roto i nga uaua. Ka whai ano nga kairangahau ki te mahi tahi me nga kairangahau immunology e hiahia ana ki te whakamahi i tenei tikanga mo a raatau rangahau.

Ko tenei tikanga whakaahua ultrasound hou e mau ana te oati nui ki te iriti i te kaha katoa o nga rongoa macrophage mo nga momo momo hauora, tae atu ki te mate pukupuku, nga mate autoimmune, nga mate, me te pakaru o te kiko. Ma te whakarato i nga tirohanga tuuturu mo nga mahi pūkoro i roto i te tinana, ka taea e nga kairangahau te whai matauranga nui ki te ahu whakamua o nga mate me nga tikanga whakaora, ka whai hua ake nga rautaki maimoatanga.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha nga macrophages?

Ko te Macrophages he momo o te pūtau ārai mate e whai wāhi nui ana i roto i ngā mahi a te pūnaha ārai mate, tae atu ki te kimi me te whakawātea i ngā tukumate, te whakatairanga i te whakaora i te patunga, me te whakarite i nga urupare aukati.

He aha te hiranga o te tiro i nga macrophages i roto i te waa-pono?

Ko te whakakitenga o nga macrophages i nga wa tuturu ka taea e nga kairangahau te mataki i a raatau mahi i roto i te tinana, e whakaatu ana i nga korero mo te ahunga whakamua o nga mate me nga tikanga whakaora. Ka taea e enei korero te whai waahi ki te whakawhanaketanga o nga rongoa whai hua mo nga ahuatanga penei i te mate pukupuku, te mate autoimmune, nga mate, me te kino o te kiko.

He pehea te mahi o te hangarau whakaahua ultrasound hou?

Ko te tikanga ko te whakauru i nga nanoemulsions, nga topata hinu iti, ki nga macrophages. I raro i nga ngaru ultrasound, ka puta he huringa wahanga o enei rūrūtia, ka puta he mirumiru hau ka kitea me te wehewehe mai i nga pūtau a tawhio noa, e taea ai te mataki i nga wa-tuuturu o nga macrophages i roto i te kiko whakangote.

He aha nga tono a muri ake o tenei hangarau?

Ka whakamahere nga kairangahau ki te tuhura i te whakamahinga o tenei tikanga mo te tiro i etahi atu momo o nga pūtau aukati i roto i te tinana o te tangata me te tirotiro i te hanga tohu i roto i nga uaua. Kei te tuwhera hoki ratou ki te mahi tahi me nga kairangahau immunology e hiahia ana ki te whakamahi i tenei tikanga whakaahua mo a raatau rangahau.