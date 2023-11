Blazars: Te Wetewete i nga Mea ngaro o nga Neutrinos Hinga-Hinga

Ko Blazars, he momo karihi galactic kaha e kiia nei ko quasars, kua mau i nga kairangahau mo nga tau maha me o ratou mura ahi hihi. Inaianei, kua whakahaerea e tetahi roopu rangahau o te ao tetahi tātaritanga tatauranga matawhānui hei whakamarama i te hononga i waenga i enei mura ahi me nga tukunga neutrino kaha. I arahina e Ahorangi Kenji Yoshida mai i te Tari o nga Pūnaha Korero Hiko i te Whare Hangarau o Shibaura i Hapani, ko nga kitenga a te kapa e whakaatu ana i nga tirohanga whakahirahira ki te hononga uaua i waenga i te blazars me te neutrino flux.

Ko nga Blazars he mea motuhake mai i etahi atu quasars na to ratou kaha ahurei ki te tuku mura ki te whenua. Ko enei mahi pahū ka tuku i nga hihi hikoi teitei, ka panaia mai i te uho o enei tupuni i roto i nga waka rererangi e toro atu ana ki tawhiti. I roto i enei hihi kikorangi, ko te taunekeneke me nga whakaahua ka puta he matūriki subatomic e kiia nei ko neutrinos.

E tino whakapono ana nga kaiputaiao ko nga mura o te gamma-ray mai i nga blazars e tino hono ana ki te kitenga o nga neutrino i te rangi. I tautokohia tenei ariā i te tau 2017 i te kitenga o te kaitirotiro neutrino o South Pole e kiia nei ko "IceCube" i tetahi huihuinga neutrino kaha-nui i rite ki te waa me te waahi me te mura ahi e kiia nei ko TXS 0506+056. Na tenei kitenga i ara ake te tupono ka whakaputa te taupori o nga blazars i nga neutrino kaha i te wa e mura ana. Heoi, ko te tino hononga i waenga i te mahi mura ahi me te tukunga neutrino ka noho tonu he panga e tika ana kia tirotirohia ano.

I roto i ta raatau rangahau, i tirotirohia e te roopu rangahau o te ao te 145 blazars. O enei, 144 i tangohia mai i te Fermi Large Area Telescope Monitored Source List, tae atu ki te blazar rongonui TXS 0506+056. Kia mohio ai koe ki te koha o nga mura o te hihi-gamma ki te tukunga neutrino, i hangaia e nga kairangahau nga pihi marama kua oti te kati i ia wiki, e tohu ana i te rerewenga o te rewharewha o ia blazar. Na roto i te whakamahi i te Bayesian algorithm, i whakatauhia e ratou te huringa mahi mura (te paheketanga o te wa e whakapaua ana e te blazar i roto i te ahua mura) me te hautanga kaha mo ia blazar.

Na roto i ta raatau tātaritanga, i kitea e te roopu he ahua maamaa: ko nga blazars he iti ake nga huringa mahi mura me nga hautau hiko i kaha ake i roto i o raatau tauira. I whakaatuhia e enei tawhā nga tohatoha mana-rite-ture, e whakaatu ana i te hononga pakari i waenga i a raatau. I tua atu, i kitea e nga kairangahau he rereketanga nui i roto i nga huringa mahi mura i waenga i nga momo momo blazars.

Otirā, i aromatawaihia ano e te roopu te rere o te hiko neutrino o ia mura o te hihi-gamma, ma te whakamahi i te hononga tauine e whakaaro ana ki nga whakamarama neutrino me te hihi-gamma. Na roto i te whakatairite i o raatau matapae ki te taima-waa o IceCube, i taea e nga kairangahau te whakatau i nga rohe o runga mo nga koha o te mura ki te rewharewha neutrino rewharewha isotropic.

Ma te whakanui i te hiranga o a raatau mahi, i whakanui a Prof. Yoshida i tana kaha ki te ahu whakamua i te matauranga putaiao mo te takenga mai o nga neutrino astrophysical. Ma te titiro ano me te whakamahi i a raatau tikanga, ka tumanako nga kairangahau ki te wetewete i nga mea ngaro e pa ana ki nga blazars me o raatau mahi ki te whakaputa i nga neutrino kaha.

FAQ:

Q: He aha nga blazars?

Ko Blazars tetahi momo karihi galactic hohe e kiia nei ko quasars. Ko te mea e wehewehe ana i a raatau ko to raatau kaha ki te tuku mura ahi ki te whenua.

Q: He aha nga neutrinos?

Ko nga Neutrinos he matūriki subatomic karekau he utu hiko me te mahi ngoikore ki te matū. Ka taea te whakaputa ma roto i nga taunekeneke hihi o te rangi i roto i nga huihuinga astrophysical kaha nui penei i te mura ahi.

P: He pëhea te hono o te mura o te gamma-ray mai i te blazars ki nga neutrino kaha-nui?

E whakapono ana nga kaiputaiao ko nga mura o te kara-gamma mai i nga blazars te take tuatahi mo te kitenga o nga neutrino kaha-nui i te rangi. Ko te wa me te tuunga o tetahi huihuinga neutrino kaha nui i kitea e IceCube e hono ana ki te mura ahi, e tohu ana i te hononga i waenga i nga ahuatanga e rua.

P: He aha i kitea e te roopu rangahau?

I kitea e te roopu rangahau ko nga blazars he iti ake nga huringa mahi mura me te hautau pūngao he nui ake i roto i o raatau tauira. I kitea ano e ratou he rereketanga nui i roto i nga huringa mahi mura i waenga i nga momo momo blazars. I tua atu, i whakatauhia e ratou nga rohe o runga mo nga takoha o nga mura ki te rewharewha neutrino isotropic.

(Source: The Astrophysical Journal)