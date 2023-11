Te Tirotiro i te Paanga o te Tau o nga Maatua ki te Roa o te Ora me te Ora o nga Namu me nga Noke

He rangahau hou i whakaputaina i roto i te hautaka Aging ka uru ki te hononga i waenga i te pakeketanga o nga matua me te roanga o te oranga me te oranga o nga rauropi tauira e rua: te rere hua Drosophila melanogaster me te nematode Caenorhabditis elegans.

Kua ngana nga rangahau o mua ki te hura i te paanga o te pakeketanga o nga matua ki nga momo tawhā koiora, penei i te whakaputa uri, te roanga o te ora, me te hauora katoa. Heoi ano, he maha nga wa i puta mai ai nga kitenga koretake na te rerekeetanga o nga momo momo me te iti o te paanga.

I arahina e nga kairangahau a Camille Lenzi, Alexis Piat, Pascal Schlich, Judith Ducau, Jean-Claude Bregliano, Hugo Aguilaniu, me Anne Laurençon mai i nga umanga whakahirahira tae atu ki te IM Projet, Caduceum, INRAE, IBDM, Instituto Serrapilheira, me te Whare Wananga o Claude Bernard-Lyon 1, I whai tenei rangahau hou ki te whakamarama i nga tikanga ngota i raro i te awe o te pakeketanga o nga matua ki te oranga o nga uri.

I tino tātarihia e nga kairangahau nga raina isogenic ira o Drosophila melanogaster me Caenorhabditis huatau. Na te whakatairite i nga uri o nga maatua rangatahi me nga matua pakeke, ka kitea e ratou he tauira whakamiharo: na nga whakatipuranga whai muri o nga matua pakeke ka tino poto ake te oranga o nga uri o nga momo e rua.

He mea whakamiharo, i kitea ano e te roopu ko nga paanga kino o nga pakeke pakeke ki runga i te roanga o te oranga me te oranga ka taea te huri. Ko te huri noa ki te reanga kotahi o nga matua teina i tino pai ake te oranga roa me te hauora katoa o te uri.

Ko enei kitenga e whakaatu ana i te noho o tetahi tikanga ira-kore e pai ana hei whakakore i te paanga kino o te pakeketanga o nga matua ki runga i te oranga me te oranga o nga uri.

Ko te rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi rangahau hou ki te mohio ki te hononga whakahirahira i waenga i te pakeketanga o nga matua me nga hua hauora mo te wa roa o nga reanga e heke mai nei. Ma te whakamaarama i nga tikanga ngota i raro i te mahi, ka taea e nga kaiputaiao te tautuhi i nga wawaotanga ka taea te whakaiti i nga paanga kino e pa ana ki te pakeke o nga matua.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te mea nui o te pakeke o nga matua?



A: He maha nga paanga o te pakeketanga o nga matua ki nga uri, tae atu ki te roanga o te oranga me te hauora katoa. Ko te pakeke o nga matua kua pa atu ki te nui haere o te mate mo etahi mate ira me te poto ake o te oranga o etahi momo.

P: He aha nga rauropi i akohia i roto i tenei rangahau?



A: I arotahi nga kairangahau ki nga rauropi tauira e rua: te rere hua Drosophila melanogaster me te nematode Caenorhabditis elegans.

P: I kitea e te rangahau etahi hua pai ahakoa te pakeke o nga matua?



A: Ae, i kitea e te rangahau ko te huri ki te reanga kotahi anake o nga maatua teina ka pai ake te oranga roa me te hauora katoa o nga uri.

Q: He aha nga raina isogenic ira?



A: E tohu ana nga raina isogenic ira ki nga taupori o nga rauropi he rite te ira engari mo nga rereketanga kua whakatauhia. Ma tenei ka taea e nga kairangahau te ako i te paanga o nga rereketanga ira motuhake ki runga i nga ahuatanga rereke.

P: He aha nga paanga o tenei rangahau?



A: Ko tenei rangahau e tohu ana tera pea he tikanga kore-ira ka taea te aukati i nga paanga kino o te pakeketanga o nga matua ki runga i te oranga me te oranga o te uri. Me rangahau ano ki te wetewete i nga mahi ngota e whai waahi ana me te tuhura i nga wawaotanga pea.