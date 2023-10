Toads Cane Australian: Te Tadpoles Cannibalistic Speed ​​Up Evolution

Ko nga tarakona kao i Ahitereiria kei te raru nui mai i a ratau ake momo—te tadpoles kai tangata. He maha nga wa e kai ai enei tadpoles i nga pi, ka tere ake te tipu. Heoi, he utu tenei tipu tere.

I te tau 1935 i tukuna mai ai te toads ki Ahitereiria hei whakahaere i nga pokai namu. Engari, ka noho te toads hei momo urutomo, ka nui haere i tua atu i te mana, ka whakatuma ki te puunaha rauwiringa kaiao. Ko te paitini o enei toads ka raru ano nga marsupial kaimoana taketake.

Ahakoa kei te 25 cm (10 inihi) te roa o nga taratara kakaho pakeke, ko o ratou tadpoles e whakaatu ana i te whanonga kai tangata, e kai ana i o ratou ake momo. Ko te ahua o te momo poroka me te toad ka puta mai i te wa e iti ana nga rauemi. Heoi ano, he maha nga wa e whakaatu ana nga karaehe o Ahitereiria.

I roto i te whakamatautau a Jayna DeVore, tohunga koiora mo nga momo whakaeke me ona hoa mahi, i kitea e 2.6 whakarea te kaha ake o nga tadpoles o Ahitereiria ki te kai i nga pao ki nga tadpoles ehara i Ahitereiria. I kitea ano e tetahi atu whakamatautau he 30 nga wa e kaha ake ana nga tadpoles o Ahitereiria ki nga pi i era atu tadpoles.

He tere ake te tipu o nga pi i Ahitereiria i o ratau hoa ki etahi atu waahi. Ahakoa ko tenei whakawhanaketanga tere ka piki ake te tupono ki te ora, ka iti ake te whakawhanaketanga o to ratou tipu i to kore-Australian toads i te tadpole me te pakeke o to ratau oranga.

Kua tipu enei pao ki te tere ake i to ratau whanaketanga i te wa e mohio ana ratou ki te noho mai o etahi atu tadpoles, e tohu ana i te whakataetae me te kaha kai tangata. Ma tenei urutaunga kunenga ka taea e ratou te whakaiti i te roanga o to ratau waahi whakaraerae.

Ko te kai tangata i waenga i nga toads ka taea te kite he ahua o te whakahaere taupori, na te mea ka whakakorea te whakataetae mo te iti rawa o nga rawa i roto i te harotoroto. E whakaatu ana hoki i te tere whakamiharo e puta ai te kukuwhatanga. Kua tino tipu te tipu o Ahitereiria mai i to ratou whakaurunga ki te whenua.

Ko tenei rangahau ka taapiri atu ki to maatau mohiotanga ki nga hihiko uaua o nga momo urutomo me te paanga ka pa ki nga punaha rauropi taketake. I whakaputahia te rangahau ki te PNAS me te whakaatu i te reihi patu kukuwhatanga e haere tonu ana i waenga i te waahi tadpole kai tangata me te hua manu whakaraerae me nga wahanga pao i roto i nga kaainga kua whakaekea.

Rauemi:

– Puna Taketake: [whakauruhia te puna taketake ki konei]

– Ako: [whakauruhia nga korero ako ki konei]