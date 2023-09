He Kaupapa Hou hei whakahoki mai i te makutu o te mataki i te rangi po

I roto i te ao arorangi, ko te tautohetohe i waenga i te whakamahi i nga telescopes nui, uaua ki te karu kawe me te karu ngawari he kaupapa korero tonu. Ahakoa kei te whai waahi nga telescopes, he maha nga kaitirotiro arorangi ka kite ko nga karu karu he tirohanga pono me te ruku ki te rangi o te po. Ehara i te mea he pai ake te kawe i nga karu, engari he huarahi ahurei me te whakahihiri ki te tuhura me te ako mo te rangi.

Ko Analog Sky, he kaupapa na Robert Asumendi, kua panuitia he kete mahi-a-ringa whakahihiri e kiia nei ko Magic. Ko te whainga o tenei kaupapa ki te whakahoki mai i te makutu o te maataki i te rangi ma te tuku i nga kaiwhakamahi ki te hanga i a ratou ake karu arorangi ahua pouaka. Ka whakakotahihia e te kete nga ahuatanga pai rawa atu o nga karu me nga karu karu, he huarahi hou me te auaha ki te tuhura i te rangi o te po.

Ko te hanga i te Maama he mahinga ngawari ka taea te whakatata atu ki nga huarahi rereke e toru. Ka taea e nga kaiwhakamahi te ta 3D te nuinga o nga waahanga (kaore i te optics) i runga i nga korero kua whakaratohia, ka tono i nga waahanga mai i nga kaiwhakarato kua tohua, ka tango ranei i te huarahi ranu me te whakakotahi i nga tikanga e rua. Ko te mutunga ko te karu karu karu kiato me te mama me te koki-matau-matau, he rite ki nga kaitirotiro o te Paerewa Kaupapa Moonwatch i whakamahia i nga tau 1960.

Ehara i te mea ngawari noa te mahi makutu, engari he maha ano nga tono. Ka taea te whakamahi mo te maataki whenua, maataki manu, tae noa ki te tiri i nga kaitirotiro maha. Ko te mokowhiti kanohi diopter ka taea te whakatika tere, kia pai ai te tango i te tirohanga mai i tetahi tangata ki tetahi atu. I tua atu, i hangaia a Magic ki te kiato me te mama, he pai mo nga huihuinga whakamahau tere o mua, ma nga tamariki ranei e kawe i a raatau ake.

Ka taea te whakahou i te kete Magic ki nga whiriwhiringa me te whakauru i te tohu taiaho 4-milliwatt mo te whainga me te foldout 1x kimi hei taapiri. Ko te tapeke utu mo te hanga Magic mai i te iti ake i te $300 mena he 3D nga waahanga ka taia ki te tata ki te $500 mena ka whakamahia te tripod kua tohua. Ki te whakaaro ka eke ki te kotahi mano taara te utu o nga karu arorangi teitei, he iti noa te utu mo te hanga Magic.

Ko te Analog Sky's Magic he whai waahi mo nga whanau ki te uru ki tetahi kaupapa mahi tahi me te hono ano ki te ngawari me te ataahua o te rangi po. I roto i te waa e mau ana i te waa-mata, ka tukuna e Magic he huarahi whakamaarama me te ruku ki te ngahau tahi i nga mea whakamiharo o te ao.

Rauemi:

– Analog Sky (Robert Asumendi, Universe Today)