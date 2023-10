Ka kitea e te mahi tahi o te ao te puna o te ru nui rawa atu kua rekotia

Kua hurahia e te roopu kaiputaiao o te ao, e te Whare Wananga o Oxford, nga kitenga o te mahi tahi ki te whakatau i te take o te huihuinga ru nui rawa atu kua rekotia ki Mars. Ko te rangahau, i uru ki nga takoha mai i nga momo tari mokowhiti huri noa i te ao, ka kii kaore te ru i puta mai i te paanga meteorite, engari na te kaha tectonic nui i roto i te kirinuku o Mars.

Ko te kaupapa ru, e mohiotia ana ko S1222a, i rehitatia te nui o te 4.7 me te whakaputa wiri puta noa i te ao mo te ono haora neke atu. I te timatanga, i whakapono nga kaiputaiao na te paanga meteorite pea i puta mai na te rite o te tohu rui me nga paanga o mua. I whakarewahia e ratou he rapunga o te ao mo te rua hou, i uru mai nga miihana mai i te European Space Agency, te Hainamana National Space Agency, te Indian Space Research Organization, me te United Arab Emirates Space Agency.

Whai muri i nga marama tirotirohanga, ka whakatauhia e te roopu karekau he rua hou i kitea. Engari, ko te kaupapa ruia i puta mai i te tukunga o nga ope tectonic nui ki roto o Mars. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Geophysical Research Letters, e kii ana he kaha ake a Mars i te kaha o te rui i nga whakaaro o mua.

I kii a Takuta Benjamin Fernando, te kairangahau matua mai i te Whare Wananga o Oxford, ahakoa karekau a Mars i tenei wa e kaha ana te pereti tectonics, tera pea i puta mai te kaupapa na te tuku ahotea i roto i te kirinuku o Mars. Kua whakaemihia enei taumahatanga i roto i nga piriona tau, na te mea ka makariri nga wahanga o te ao, ka mimiti haere i nga reiti rereke.

Ko nga kitenga o tenei rangahau e whakaatu ana i nga tino mohiotanga mo nga mahi a-whenua o Mars, ka taea te whakatau i nga waahi pai mo nga waahi noho a te tangata kei te ao whero. Ko te mahi tahi i waenga i nga miihana o te ao he tauira mo nga mahi mahi tahi a meake nei i roto i te torotoro atea hohonu.

Ko te rangahau a te roopu i whakaatu i te hiranga o te pupuri i nga momo taonga puiao ki Mars hei kohi raraunga nui. Ko nga kaiputaiao mai i te European Space Agency, Haina, me te United Arab Emirates i whakapuaki i to ratou ngakau nui ki te whakauru ki te rangahau me to ratou pono ki te whakanui ake i to maatau mohiotanga mo Mars.

Ko tenei mahi tahi kare ano i rite i mua ake nei, he nui nga paanga mo nga mahi a meake nei, i te mea e whakaaro ana te roopu ki te whakamahi i o raatau kitenga ki nga misioni marama e haere ake nei me te torotoro i te marama o Saturn, a Titan.

Puna: Te Whare Wananga o Oxford

He korero: "He takenga mai i te ruru nui rawa atu i kitea e InSight," Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619