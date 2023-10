Ko te whakatau a nga Kairangataiao ko te Huinga Ruri Nui rawa atu ki Mars he hua o nga Ope Hangarau

By

Ko te roopu o nga kaiputaiao o te ao, tae atu ki nga kairangahau mai i NYU Abu Dhabi, kua whakapuaki i nga kitenga o ta ratou rapu mo te puna o te huihuinga ru nui rawa atu kua tuhia ki Mars. Ko te huihuinga, e mohiotia ana ko S1222a, i puta i te 4 o Haratua 2022, a ko te nui o te 4.7. I te timatanga, i whakapono te kapa na te paahitanga mai i te meteoroid. Heoi, i muri i te rapunga nui mo te rua hou, ka whakatauhia e ratou ko te mahi ruia nei na te nui o te kaha tectonic i roto o Mars.

Ko te roopu ko nga kaiputaiao mai i te misioni InSight a NASA, me te European Space Agency, te Hainamana National Space Agency, te Indian Space Research Organisation, me te United Arab Emirates Space Agency. Ko tenei mahi tahi o nga misioni i whakatapua ki te ako o Mars ko te tuatahi o ona momo.

I tirotirohia e ia roopu nga raraunga mai i a raatau amiorangi e huri haere ana i Mars i roto i te ngana ki te rapu taunakitanga o te rua hou me etahi atu tohu o te paanga. Ahakoa nga marama rapu, karekau he rua hou i kitea. Ko te mutunga mai, kei te whakahou ano te kapa i a raatau whakatau mo te mahi ruri a Mars.

Ko te kaituhi matua o te rangahau, a Benjamin Fernando mai i te Whare Wananga o Oxford me te Whare Wananga o Johns Hopkins, i whakapuaki i tana mihi mo te mahi tahi o te ao ki te whakaoti i te mea ngaro o S1222a. Ko te tumanako ka noho tenei kaupapa hei tauira mo nga mahi tahi a muri ake nei i roto i te torotoro atea hohonu.

Ko te Kaihautu Rōpū o NYU Abu Dhabi mo Mars, a Dimitra Atri, i whakanui i te hiranga o tenei kaupapa ki te whakatairanga i to maatau mohiotanga ki Mars. I whakanuia e ia he waahi nui ki te mahi tahi me etahi atu misioni i whakatapua ki te ako o te Whero Whero.

Ko te kaupapa ruia S1222a tetahi o nga mea whakamutunga i tuhia e te InSight lander o NASA i mua i te mutunga o tana misioni i te Hakihea 2022. Ko nga matauranga i puta mai i tenei rangahau ka whakamohio ki nga misioni a meake nei, tae atu ki era ki te Marama me Titan, te marama nui rawa atu o Saturn.

InSight, Ko te kaupapa a NASA ki te ako i te roto o Mars na roto i te geophysics, otirā te seismology, i whakarewahia i te marama o Haratua 2018. I roto i tona wa i Mars, i tuhia e InSight neke atu i te 1,300 nga huihuinga marsquake, tae atu ki etahi i puta mai i nga paanga meteoroid.

Ko te mahi tahi i uru ki etahi atu miihana kaha e huri haere ana i Mars, penei i a MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), me Mars Express (MEX) mai i NASA, ExoMars Trace Gas Orbiter me Mars Express mai i te European Space Agency, te Emirates Mars Mission (Hope) mai te United Arab Emirates Space Agency, me te Tianwen-1 Mission mai i te Hainamana National Space Agency.

Ko tenei kaupapa pakaru whenua e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i to maatau mohiotanga ki Mars me te para i te huarahi mo te torotoro haere me te mahi tahi ki te rangahau mokowhiti hohonu.

