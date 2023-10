Hono atu ki nga Hui Huihuinga: International Observe the Moon Night Event

Ia tau, ka whakarite a NASA i tetahi huihuinga whakamiharo e whakahiato ana i nga tangata o te ao katoa ki te mataki i te Marama - tata. Ko te International Observe the Moon Night he whakanui a-tau a-tau e whai ana ki te whakakotahi i te hunga kaingākau ki te Marama, ki te whakatairanga i te ao pūtaiao me te torotoro haere, me te whakanui i o tatou hononga ahurea me o tatou hononga ki te hoa tiretiera o te Ao.

Ko te ataahua o tenei huihuinga ko tona urunga. Ahakoa to waahi, ka taea e koe te uru atu ki nga huihuinga o te marama. Ka whai waahi koe ki te haere ki te manaaki i nga huihuinga mariko, a-tangata ranei, mataki noa ranei i te Marama mai i te whakamarie o to kaainga ake. Ka hui tahi te hapori marama o te ao ma roto i nga momo papaaho penei i te wharangi Facebook o te huihuinga, nga hongere paapori ma te whakamahi i te #ObserveTheMoon, me te roopu International Observe the Moon Night Flickr.

He maha nga whaainga a NASA mo tenei huihuinga. Tuatahi, he whakanui tenei, he whakahuihui i nga tangata o te ao katoa e aroha ana ki te Marama. Ko te whainga hoki ki te whakanui ake i nga kaupapa mo te marama a NASA, kia pai ake ai te watea ki te marea te putaiao me te torotoro haere. I tua atu, ko te International Observe the Moon Night ka whakamana i nga tangata takitahi ki te tuhura i te ao o te Marama me te putaiao mokowhiti, ma te whakamahi i te Marama o te Ao hei timatanga mo o raatau haerenga whakahura.

Ka whakatenatena te hui ki te tiritiri i nga korero, whakaahua, mahi toi, me era atu mea, e whakahiato ana i te hononga auaha ki to tatou hoa tata tiretiera. Ma te whakaohooho i te hiahia ki te mataki marama, ka toro atu a International Observe the Moon Night ki te whanuitanga o te rangi me te ao huri noa i a tatou, e whakahihiri ana i te torotoro haere tonu.

No reira tohua to maramataka! Ko te huihuinga International Observe the Moon Night i tenei tau ka taea te whakaatu ma te NASA TV Broadcast. Whakarongo mai i te 7 pm EDT / 23:00 UTC i te Oketopa 21, 2023, ka uru atu ki te hapori marama o te ao i runga i te haerenga whakahihiri o te kitenga me te maioha mo te Marama.

Rauemi:

-Ko te Misiona Awhiowhio Marama a te NASA, te Tiwihana Tirotiro Pūnaha Solar i Goddard Space Flight Center o NASA, me etahi atu NASA me nga whakahaere arorangi.