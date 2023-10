Nga Maramatanga mo nga Whakanuia me nga Whakamahinga o nga Rawa 2D

Ko tenei tuhinga e whakaatu ana i te arotake tata nei i whakahaerehia e Roman Engel-Herbert, Kaiwhakahaere o te Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), me Joao Marcelo J. Lopes, he Kairangataiao Matua i PDI, i runga i te mara o nga rauemi paparanga-rua ( 2DLM). Ko ta ratou arotake, ko te taitara "Te Whakanuia Hou i roto i te Kaupapa Kaupapa 2D, Synthesis, Properties, and Applications," ka whakaputaina i roto i te ACS Nano. Ka whakaratohia e nga kaituhi nga whakaaro nui ki nga ahuatanga o naianei me nga tirohanga mo meake nei mo te whakahiato me nga taonga o enei rauemi.

Ko te arotake he whakatenatena mai i te awheawhe 9th Annual Graphene and Beyond i te tau 2022. Kei te whakauru ano hoki i nga mahi hou a PDI mo te tipu o nga heterostructures autō-kounga teitei e whakamahi ana i nga tikanga epitaxial. He maha nga kaupapa kei roto i te arotake, tae atu ki te ariā, te whakahiato me te tukatuka, nga rawa rawa, te whakauru rawa, te ako taputapu, me nga hanganga rereke 2D.

Ko etahi o nga kaupapa matua i matapakihia i roto i te arotake ko te whakatauira i nga koha me nga tauwhitiwhiti, e aro ana ki nga huarahi hanga me nga mahi rautaki. Ko te mahi o te ako miihini i roto i te whakahiatotanga me te mohio kua tohua ano. Ka whakanui te arotake i nga whanaketanga nui i roto i te whakahiato, te tukatuka, me te tohu o nga momo rauemi 2D. I tua atu, ka tirotirohia e ia nga ahuatanga whatu me te phonon o enei rawa, e whakahaeretia ana e te koretake o nga rawa, te atahanga maha, te biosensing, me te tātari ako miihini.

Ko te ariā o nga heterostructure ranu-ahu e whakamahi ana i nga poraka hangahanga 2D mo nga reanga o muri mai i te arorau me nga taputapu mahara ka whakauruhia. Ka rukuhia ano e nga kaituhi te hiranga o nga homojunction koki-koki i roto i te kawe nui me te whakarato tirohanga a meake nei mo te mara o 2DLM.

Ko nga kaituhi ki te arotake ko nga tohunga mai i nga momo whare wananga o Amerika me nga umanga o te ao penei i te Whare Wananga o Innsbruck. Ko tenei mahi tahi e whakarite ana i te tirohanga matawhānui me te ao mo nga ahunga whakamua me nga tono o nga rawa 2D.

I te katoa, ko te arotake a Engel-Herbert me Lopes e whakarato ana i te tirohanga whanui mo te ahuatanga o naianei o te mara me te whakaatu i nga tirohanga whakahihiri mo te heke mai o nga rauemi 2D.

Source:

– Yu-Chuan Lin et al, Nga Whakahoutanga Hou i roto i te 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

– “Nga tirohanga ki nga rauemi 2D mai i te mahi tahi o te ao” (2023, Oketopa 17) i tikina i te 17 Oketopa 2023 mai i te paetukutuku purongo Phys.org.