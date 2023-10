Ko te tito o Mars e whakaatu ana i nga tohu mo te punaha solar moata

Ko nga whakakitenga hou mo te titonga o Mars e whakamarama ana i te timatanga o te ao me te tuunga i roto i te punaha solar. Ko nga kitenga o naianei mai i te misioni a InSight a NASA i whakawero i nga whakapae o mua mo te hanganga o Mars, otira mo tona kaupapa.

Kaore i rite ki a Earth, he rino wai te nuinga, ko nga kitenga a InSight e tohu ana he iti ake te uho o Mars me te paparanga o te silicates wai e kapi ana. Ko nga raraunga e kii ana he 150 kiromita te matotoru o tenei paparanga, e karapoti ana i te kirinuku toka o te ao. Na enei kitenga i akiaki nga kaiputaiao ki te whakaaro ano i to ratau mohiotanga ki te hanganga aorangi.

Ko te Kairangahau a Dongyang Huang mai i ETH Zurich e whakamarama ana ko te tirohanga tuatahi o te titonga matua o Mars, kei roto i te tino nui o nga huānga mama, i whakahē i nga ariā o mua mo te whanaketanga ao. Heoi ano, kua puta ake he tātaritanga hou: He iti ake te uho o Mars me te pokapū wai kei roto i te 9-14% nga huānga mama ake. Ko tenei titonga ahurei e whakawero ana i nga whakapae o mua me te whakaatu i nga tohu whakahirahira mo te timatanga o Mars.

Ko nga rereketanga kiato i puta mai i nga raraunga rui i kohia e te InSight's seismograph e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki roto o te ao. I a koe e noho ana i te whenua, ka whakamahi nga kairangahau i nga kaitaohanga ki te ine i nga wiri o te whenua me te whakatau i te kiato o te ao me te hanganga matū, ma te ako i a Mars he maha nga wero. Ko te seismograph a InSight, te mea tuatahi i tukuna ki Mars, i taea e nga kaiputaiao te kohi raraunga nui mo nga tauira wiri me te hanganga o te ao.

Ko enei kitenga tata nei e tohu ana ko Mars i hanga i mua atu i te whenua i roto i te hitori o te punaha solar, tera pea i te wa e karapotia ana te Ra e te kapua pohehe o nga matūriki. Ko te hanganga motuhake o te matua o Mars e whakaatu ana i nga ahuatanga o mua o te ao, me te whakaara i nga patai whakahirahira mo nga ahuatanga i puta i te wa o tona hanganga.

Pātai Auau

1. He aha te hanganga o te matua o Mars?

E ai ki nga kitenga o mua mai i te misioni InSight lander mission a NASA, he iti ake te uho o Mars i te mea i whakaponohia i mua, kei roto hoki he paparanga o te silicates wai e karapoti ana i tana matua rino wai.

2. I pehea te rangahau a nga kairangahau i te hanganga o Mars?

I whakamahia e nga Kairangahau te whakamaarama a InSight ki te ine i nga tauira wiri me te whakatau i te kiato me te hanganga matū o te ao. Na tenei i whakarato nga korero nui mo te kaupapa o Mars me tona hanganga motuhake.

3. He aha te rerekee o te titonga o Mars ki te whenua?

Ahakoa he uho rino wai te nuinga o te whenua, he iti ake te rahi o te uho o Mars, he paparanga o te silicates wai hei taapiri i te rino wai.

4. He aha nga kitenga mo te hanganga o Mars?

Ko te nui ake o nga huānga marama i roto i te uho o Mars e tohu ana ko te ao i hanga i mua ake i te punaha solar i to Papa. E tohu ana tera pea i whanake a Mars i te wa e karapotia tonutia ana te Ra e te kapua matūriki.