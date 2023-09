Te noho rite te Kairangirangi Analog i Antarctica

I te marama o Whiringa-a-rangi 2022, ka haere a Tara Sweeney ki tetahi haerenga rangahau ki Thwaites Glacier i te uru o Antarctica. Ahakoa ko tana whainga matua ko te ako i te matawhenua o te hukapapa me te rewa o te hukapapa, kare i taea e Sweeney te maumahara ki te ahua o te noho hei kaihōpara mokowhiti. Hei āpiha o mua o te Ope Taua Rererangi me te tauira kairangi o naianei mo te matawhenua o te marama, i rongo ia i te rite o nga haerenga o Antarctic me nga miihana mokowhiti.

He maha nga tau e rangahau ana nga kaiputaiao mokowhiti i nga wheako o nga tangata e noho ana i nga taiao tino nui penei i te Antarctica kia pai ake ai te mohio ki nga wero me nga ahuatanga ka pa ki nga kairangi rererangi i etahi atu aorangi. Ko enei haerenga polar he tino tairitenga mo te torotoro mokowhiti, e whakaatu ana i nga tirohanga ki nga ahuatanga o te tinana me te hinengaro o nga misioni roa.

I a ia e noho ana mo te 16 ra ki Thwaites Glacier, ka noho a Sweeney me tana tira ki roto teneti me te maia ki nga ahuatanga o te rangi. I anga ratou ki te awha me te awhiowhio, ka noho nga ra ki roto i o ratou teneti. I kitea ano e Sweeney i mau ia i roto i te ma, ka whakatairite i te wheako ki te noho i roto i te poi ping-pong. Ahakoa nga wero, i rongo ia i te aro me te hikaka kaore ano ia i kite i tona whenua.

Ko te haere ki te Huihuinga Analog Astronaut 2023 i te marama o Haratua i whai waahi motuhake a Sweeney ki te torotoro haere i te wheako astronaut tairitenga. I whakahuihuihia e te hui nga tangata e whakataurite ana i nga haerenga mokowhiti mo te wa roa ki te whenua. I whakahaeretia ki Biosphere 2, he kainga noho motuhake i te koraha o Arizona, i whai te kaupapa ki te mohio ki te kaha o te hanga i nga taiao noho ki nga aorangi kino.

Ko te haerenga a Sweeney ki Thwaites Glacier me tana whai waahi ki te Hui Analog Astronaut Conference e whakaatu ana i te hononga i waenga i nga torotoro polar me nga miihana mokowhiti. Ko enei wheako e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki nga wero tinana me te hinengaro ka taea e nga kaitirotiro whetu ki nga misioni a muri ake nei ki te Marama, Mars, me tua atu.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Texas i El Paso (Te Whare Wananga)

– Huihuinga Astronaut Analog (Huihuinga)