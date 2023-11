Auroras on Uranus: Wewete i te mea ngaro kei muri i te pāmahana o te aorangi

No tata nei ka kitea e nga kaiputaiao tetahi kitenga whakahirahira e pa ana ki te aorangi Uranus - te ahua o nga aurora infrared. Ka puta mai tenei pakaruhanga i muri i nga tau e toru tekau o te rangahau nui me te whakaatu i nga whakaaro nui ki te take i mau tonu ai a Uranus, ahakoa te tawhiti mai i te Ra, i te pāmahana teitei ake i te mea i whakaarohia.

Ko te Auroras, he whakaaturanga marama maori i roto i te hau o te aorangi, ka puta mai i te wa e pahekohe ana nga matūriki whai utu mai i te Ra ki nga hau o te hau o runga. Ka puta enei ahuatanga i roto i nga wa e kaha ana te mahi a te ra, penei i te mura o te ra me te pananga papatipu korona. Ka taea te mataki huri noa i te Raki me te Tonga o nga Pou o te Ao o nga aorangi o to tatou punaha solar.

I mohiotia a Jupiter me Saturn mo o ratou aurora hihiri me te kaha, na te kaha o te papa autō me te hauwao. Ko Uranus me Neptune, i tetahi atu taha, he ahua ngoikore engari he mea whakamiharo. I roto i te take o Uranus, tae noa mai ki tenei wa, ko nga aurora ultraviolet anake i kitea mai i te 1986. Heoi, kua kitea e nga kaiputaiao i roto i tetahi rangahau tata nei i arahina e te tohunga astrophysicist Emma Thomas mai i te Whare Wananga o Leicester i kitea nga tohu o nga aurora infrared i roto i te hau o Uranus.

Na roto i te tirotiro i nga whakaahua 224 me te ako i te whanonga o tetahi matūriki katote motuhake e kiia nei ko H3+, ka kitea e nga kairangahau te piki haere o tona kiato me te kore he rerekee o te pāmahana. Ko tenei kitenga e tino tohu ana kei te noho nga aurora infrared i runga i Uranus, he rite ki era i kitea i runga i a Jupiter me Saturn. Ka taea e te noho mai o enei aurora te whakamarama i te nui o te wera o te ao.

"Ko tenei pepa ko te mutunga o nga tau 30 o te ako aurora i Uranus, i te mutunga ka kitea te aurora infrared me te timata i te tau hou o te tirotiro aurora i te ao. Ka haere tonu a maatau hua ki te whakawhanui i o maatau mohiotanga mo nga aurora nui tio me te whakakaha i to maatau mohiotanga ki nga papa autō aorangi i roto i to tatou punaha solar, i nga exoplanets, tae noa ki to maatau aorangi, "e kii ana a Emma Thomas.

Ko enei kitenga whakamohio whenua ehara i te whakamarama noa i nga mea ngaro o Uranus engari ka whai waahi ano ki te whakanui ake i te maarama ki nga aurora i tua atu o to tatou punaha solar. I te wa e haere tonu ana nga kaiputaiao ki te tuhura i te hohonutanga o te waahi, ko te rangahau o nga ahuatanga o te rangi penei i te aurora ka whakatuwhera nga kuaha hou ki te hura i nga mea ngaro o te ao.

FAQ

1. He aha nga aurora?

Ko nga Aurora he whakaaturanga marama i roto i te hau o runga o te ao i puta mai i te pahekoheko o nga matūriki whai utu mai i te Ra me nga hau.

2. Kei hea nga aurora i hanga ai?

Ka kitea nga Aurora huri noa i te Taitokerau me te Tonga o nga Pou o te Aorangi o nga aorangi rereke, tae atu ki te Ao, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, me Neptune.

3. He aha te take i hirahira ai nga aurora o Uranus?

Ko te kitenga tata o nga aurora infrared i runga i Uranus he tino mohio ki te teitei ake o te pāmahana o te ao ahakoa te tawhiti mai i te Ra.

4. He aha nga korero a aurora mo etahi atu aorangi?

Ko te ako i nga aurora i runga i nga aorangi rereke ka awhina i nga kaiputaiao ki te mohio ki nga whanonga o nga papa autō, te hau, me etahi atu ahuatanga o te aorangi puta noa i to tatou punaha solar me tua atu.

5. He pehea te rerekee o nga aurora ki nga aorangi rereke?

He ahurei nga ahuatanga o ia aorangi i runga i nga ahuatanga penei i te kaha o te papa autō, te kiato o te hau, me te taunekeneke i waenga i nga matūriki me te hau. Hei tauira, he marama ake, he kaha ake hoki nga aurora a Jupiter i to te Ao, ko Venus me Mars he aurora ngoikore na te rereke o nga tikanga.