Ka kitea e nga Kairangirangi te Aurora Infrared Tuatahi i runga i Uranus, e Marama ana i runga i nga mara aukume rereke.

Kua kitea e nga kaitirotiro arorangi tetahi kitenga whenua, i te mea ka kite ratou i tetahi aurora infrared i runga i te ao o Uranus mo te wa tuatahi. Ko tenei whakawhanaketanga whakahihiri e whakaatu ana i nga maaramatanga nui ki nga mara autō motuhake e noho ana i runga i nga roroa hukapapa tawhiti o to tatou punaha solar.

Ko te Aurorae, e mohiotia ana ko te Raki me te Raki Tonga, na nga hau o te ra e tukituki ana ki nga matūriki tino kaha ki te hau o te whenua. Ko tenei tukinga ka katote i nga matūriki, ka puta te marama me te hanga i nga whakaaturanga kaakaariki me te papura e kitea ana e tatou i nga rohe polar.

He rite nga ahua o te aurora i kitea i etahi atu aorangi, penei i te rangi pouri o Jupiter me ona marama. I te tau 1986, na te Voyager 2 probe i kite tuatahi i te aurora ultraviolet ki Uranus. Heoi, ko tenei kitenga tata nei ko te wa tuatahi kua tuhia he aurora infrared i runga i te ao.

Rerekē te kōhauhau o Papatūānuku, ko te nuinga o te hauota me te hāora, ko Uranus he kōhauhau kei te hauwai me te helium. Ko te mutunga mai, ko nga aurora i runga i Uranus ka tuku marama i roto i nga roangaru i waho atu o te hiranga kitea, penei i te infrared. Ko te tikanga ko enei whakaaturanga tiretiera ka noho kore e kitea e te kanohi o te tangata, karekau nga tae kanapa e kitea ana i runga i to maatau aorangi.

Heoi, ma te whakamahi i te karu kaha Keck II i Hawaii, i taea e nga kaiputaiao te mataki me te tātari i nga roangaru motuhake o te rama infrared i tukuna e Uranus. I arotahi ratou ki te rama infrared e tukuna ana e tetahi matūriki ka kiia ko H3+, e awhina ana ki te ine i te pāmahana o te matūriki me te kiato hau.

I kitea e nga kairangahau ko te kiato o H3+ i roto i te hau o Uranus i piki ake i te 88 paiheneti, ahakoa he iti noa nga huringa o te pāmahana. Ka tohuhia tenei na te mahi aurora e whakaputa ana i te kaha o te katote. Ko enei kitenga he taunakitanga tino nui mo te ariā e whai waahi nui ana nga aurora hihiko ki te whakamahana i nga aorangi nui hau penei i a Uranus, e pana ana te wera mai i te aurora ki te equator autō.

I tua atu, ko nga mara aukume rereke o Uranus me tana hoa hukapapa a Neptune kua roa kua pohehe nga kaiputaiao. Ko nga pou aukume o enei aorangi he rerekee te hono ki o raatau toki hurihuri. I te mea e piri tata ana te mahi aurora ki te papa autō o te ao, e whakapono ana te kapa ma te ako i te aurora o Uranus ka awhina i te wetewete i te mea ngaro kei muri i nga papa aukume kua he.

Ko te mea whakamiharo, ka taea ano e tenei rangahau te whakamarama i nga mahi pohehe e tupu ana i runga i te whenua, penei i te hurihanga geomagnetic, kei reira nga pou o te ao ki te raki me te tonga o te ao e huri pai ana i nga waahi. Ko te mohio ki te paanga o enei ahuatanga he mea nui mo nga punaha e whakawhirinaki ana ki te papa autō o te Ao, tae atu ki nga amiorangi, nga whakawhitiwhiti korero, me te whakatere.

Ko te rangahau houhanga whenua, i aratakina e Emma Thomas, he tauira PhD i te Whare Wananga o Leicester School of Physics and Astronomy, ka whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki nga roroa hukapapa tawhiti i roto i to tatou punaha solar. Ma te wetewete i nga mea ngaro o te aurora o Uranus me te hura i nga mea ngaro o tana papa aukume, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whai matauranga nui ki etahi atu exoplanets he rite nga ahuatanga, ka whakaatu pea i to raatau pai mo te tautoko i te oranga.

Pātai Auau

Q: He aha te aurora?



A: Ko te aurora he ahuatanga taiao i puta mai i te pahekoheko i waenga i nga hau o te ra me nga matūriki kua utaina ki roto i te hau o te aorangi, ka puta te puta o te marama.

P: He aha te take o te Raki me te Tonga ki runga i te whenua?



A: Ko nga Rarama Raki me te Tonga na nga hau o te ra e tukituki ana ki nga matūriki whai utu i roto i te hau o te Ao, otira e tata ana ki nga pou o te aorangi.

Q: He aha te aurorae i runga i Uranus e kore e kitea e te kanohi tangata?



A: Ko te Aurorae i runga i te Uranus ka tuku marama i roto i nga roangaru i waho atu o te hihinga ka kitea, penei i te infrared. I te mea ka kite noa te karu tangata i te marama ka kitea, kare tonu enei aurora e kitea.

P: I pehea te kitenga o te aurora infrared i Uranus?



A: I whakamahia e nga kaiputaiao te karu a Keck II i Hawaii ki te mataki me te tātari i nga roangaru motuhake o te rama infrared e tukuna ana e te aorangi Uranus, e aro ana ki te rama e tukuna ana e tetahi matūriki utu e kiia nei ko H3+.

P: Me pehea e taea ai e te ako i te aurora o Uranus te mohio ki te papa autō o Papatūānuku?



A: Ko te papa autō a Uranus he whai waahi mo nga kaiputaiao ki te ako i nga paanga o te mahi ahuru me nga papa autō. Ka taea e tenei rangahau te whakaatu whakaaro mo nga tikanga penei i te hurihanga matawhenua, ka pa ki te papa autō o te whenua me nga punaha e whakawhirinaki ana ki runga.