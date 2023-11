Ko te Whakakitenga Hou e whakaatu ana i te Aurora Infrared Enigmatic o Uranus

By

No tata nei ka kitea e nga Kairangirangi he tirohanga whakamohiotanga mo nga whakaaturanga maamaa o Uranus. Mo te wa tuatahi, kua angitu ratou ki te mataki i te aurora infrared o te tio nui, e whakamarama ana i ana mea ngaro. Kaore i rite ki nga Marama o te Raki o te Ao, ka whakaatu a Uranus i tetahi ahuatanga ahurei i roto i tona hau.

Pērā i te whenua, ka mura te aurora o Uranus i te wā e pāhekoheko ana ngā matūriki whai utu mai i te hau rā ki te papa autō o te ao, e arahi ana ki ngā pou autō. Engari, he rereke rereke. Ahakoa ko nga aurora o te whenua e whakaputa ana i nga tae kanapa na te tukinga ki te hauora me te ngota hauota, he rereke te ahua o te tirohanga a Uranus.

Ko Uranus, he nui te hau, ko te hauwai me te helium kei roto i tona hau. Ko enei hau hau e noho ana i nga wera makariri ake ki to tatou aorangi. Ko te mutunga mai, ko te kanapa aurora e tukuna ana e Uranus kei roto i nga roangaru ngaru ultraviolet me te infrared, e hanga ana i te rereketanga o te tirohanga.

Kua roa te kitenga o te aurora infrared a Uranus. I kitea tuatahitia te aurora ultraviolet i te wa e rere ana a Voyager 2 a NASA i te tau 1986, engari kua tata ki te wha tekau tau te roa ki te kite i tona ahua infrared. Ko tenei ahuatanga hou kua whakaatuhia he tirohanga kaore i kitea i mua ki tenei ao tawhiti.

Ko te whakatutukitanga tata nei i taea e te roopu o nga kaitoro arorangi, na te tauira paetahi a Emma Thomas i te Whare Wananga o Leicester i Ingarangi. I rukuhia e ratou nga raraunga kua kohia i te tau 2006 ma te whakamahi i te Keck II Near-Infrared Spectrometer (NIRSPEC). Na roto i ta ratou tātaritanga, i tautuhia e ratou nga rarangi tukunga i ahu mai i te ngota ngota H3+, he katote hauotatoru ahurei e whai waahi nui ana ki te whakaputa i te tukunga o te Uranus i kitea.

Ko tenei kitenga nui he waahi onge ki te mohio ki nga rama o te raki o Uranus me o raatau paanga. Ka whakaara ake ano i nga patai whakahihiri e pa ana ki te pāmahana teitei ake o te ao i mua i te whakaaro. Ka whakaaro a Emma Thomas ki tetahi whakamarama ka taea - ko te kaha o te aurora ka whakaputa me te pana wera mai i te aurora ki te equator autō.

Ko te torotoro o Uranus e mau tonu ana ki nga kaitoro arorangi me nga kaiputaiao i a ratou e ngana ana ki te wetewete i nga mea ngaro o tenei ao tawhiti me te whakamihiihi.

FAQs

1. He aha te take o te aurora o Uranus?

Ka mura te Aurora o Uranus i te wa e pahekohe ana nga matūriki kua utaina mai i te hau solar ki te papa autō o te ao, e arahi ana ki nga pou autō.

2. He aha te rerekee o nga aurora o Uranus ki era o te Ao?

Ahakoa ko nga aurora o te whenua ka whakaputa i nga tae ora na te tukinga ki te hauora me te ngota hauota, ko nga aurora o Uranus te tuatahi ka tuku i nga roangaru ultraviolet me te infrared na te hanganga o te hau, ko te hauwai me te helium.

3. He aha i tino nui ai te kitenga o Uranus infrared aurora?

Ko te kitenga o Uranus' infrared aurora e whakarato ana i tetahi ahuatanga kare i kitea i mua o tenei ao tawhiti, e whakaatu ana i nga tirohanga hou ki ana whakaaturanga rama whakahihiri me te whai waahi ki te maarama ki nga ahuatanga ahurei o te ao.

4. I pehea te kitenga?

Ko te roopu o nga kaitoro arorangi, na te tauira paetahi a Emma Thomas, i wetewete i nga raraunga kua kohia i te tau 2006 ma te whakamahi i te Keck II Near-Infrared Spectrometer. Na roto i ta raatau tātaritanga, i tautuhia e ratou nga rarangi tukunga i ahu mai i te ngota ngota H3+, e whakaatu ana i te aroaro o te whiti o te infrared i Uranus.

5. He aha nga paanga o enei kitenga?

Ko te maaramatanga hou mo nga aurora o Uranus ka whakatuwhera i nga huarahi mo te rangahau ano mo te ahuarangi, te hau me te pāmahana o te ao. Ka whakaara ake ano i nga patai whakahihiri mo te puna o te pāmahana teitei ake i te mea i whakaarohia.