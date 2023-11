Te Wewete i nga Mea ngaro o te Moata Whaiaro i roto i nga Pepi

I kitea e te rangahau rangahau, ahakoa ko te iti rawa o nga kohungahunga, kei te wha marama te pakeke, kei a ratou nga tohu o te mohio ki a ia ano. Na tenei kitenga i puta te maaramatanga hou mo te whanaketanga hinengaro moata, me te whai paanga hohonu ki to maatau mohio ki te mohiotanga tangata.

I roto i tenei rangahau, i tirotirohia e nga kairangahau nga whanonga o nga kohungahunga i roto i te raupapa o nga whakamatautau i hangaia. Ma te whakamahi i te huinga ahurei o nga tohu whakaata me nga whakaata whakaata, i taea e ratou te aromatawai mena ka mohio nga pepi ki a ratou ano he tangata motuhake.

He mea whakamiharo nga hua. Ko nga kohungahunga mai i te wha marama i kitea ki te whakaatu i nga tohu marama o te mohio ki a ia ano. I whakaatuhia e ratou nga whanonga penei i te pa me te torotoro i o ratau ake tinana, me te whai waahi ki nga nekehanga whaiaro i te wa e matakitaki ana i o raatau whakaata. E whakaatu ana tenei i te maaramatanga mohio ki a raatau ano he rereke mai i o raatau taiao.

He rereke ki nga whakapono o mua ka tipu te mohio-whaiaro i muri mai i te wa e tamariki ana, ka whakawero tenei rangahau i o tatou whakaaro o mua mo te kaha o te hinengaro moata. E tohu ana ko te turanga o te mohio ki a koe ano he nui ake i mua atu i nga whakaaro o mua, e whakatakoto ana i te turanga mo te maha o nga tikanga whakahiatotanga uaua e whanake tonu ana puta noa i te oranga o te tamaiti.

FAQ:

P: He aha te whakaaro-whaiaro?

A: Ko te mohio-whaiaro ko te kaha ki te mohio ki a ia ano he tangata motuhake mai i etahi atu, he maha tonu te whai tahi me te mohio ki ona whakaaro, whakapono, me nga kare-a-roto.

P: I pehea te whakahaeretanga o te rangahau?

A: Ko te rangahau ko te tirotiro me te wetewete i nga whanonga o nga kohungahunga ma te whakamahi i nga tohu whakaata me nga whakaata whakaata hei aromatawai i to raatau mohio ki a raatau ano.

P: He aha nga kitenga o te rangahau?

A: I kitea e te rangahau ko nga kohungahunga mai i te wha marama te pakeke e whakaatu ana i nga tohu o te mohio ki a ia ano, e whakawero ana i nga whakapono o mua ka tipu haere te mohio-whaiaro i muri mai i te tamarikitanga.

P: He aha te take i hirahira ai tenei rangahau?

A: Ko tenei rangahau he tirohanga hou mo te whakawhanaketanga o te hinengaro moata, e hura ana i te aroaro o te mohio-whaiaro i te wa iti ake i te mohiotanga o mua.