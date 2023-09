Te Tikanga Taonga o Inia mo te Rangahau Ra

He hitori roa a Inia mo te rangahau ra, no te mutunga o te rau tau 19. Ko nga mahi rangahau ra o te whenua i timatahia e HF Blanford, te Kaiwhakahaere Matua tuatahi o te Tari Meteorological o Inia, nana i whakatakoto i te tau 1881 te hiahia mo nga rekoata tika mo te mana whakamahana o te ra me ona paanga ki te mata o te whenua. Ko Ruchi Ram Sahni, he pionia mo te rongonuitanga putaiao i Punjab, i uru atu ki te roopu a Blanford i te tau 1885 hei Kaikawe Panui Kaiawhina Tuarua.

Ko te Kodaikanal Solar Observatory (KSO) i whakatühia i te tau 1899, ka noho hei tari nui mo te arorangi o te ra. I te tau 1909, ka kitea e te tohunga wheturangi o Ingarangi a J Evershed he kitenga whenua i te KSO, i mohiotia ko te "Evershed effect." I whai waahi ano te KSO i te kitenga o te "Raman effect" rongonui i te tau 1928, ko KS Krishnan tetahi o nga kaituhi o te pepa rangahau.

I te haere tonutanga o nga mahi rangahau a-ra o Inia, i whakatuuhia te Indian Institute of Astrophysics (IIA) ki Bengaluru i te tau 1971. I kapohia e ia nga whare tirotiro i Kodaikanal me Kavalur, a, mai i tera wa, he nui nga takoha ki te rangahau ra. Kua whakawhanakehia e te IIA te Visible Line Emission Coronagraph, he waahanga nui o te miihana tirotiro Inia e haere ake nei, a Aditya-L1.

Ka tae atu a Aditya-L1 ki tana haerenga i te timatanga o te tau e tu mai nei, ki reira ka mataki i te whakaahua o te ra, te chromosphere, me nga papa o waho. Ko tana whainga tuatahi, ko te ako i te huarere mokowhiti me te aro turuki i nga koikoi ohorere i roto i te papa aukume i puta mai i nga pananga papatipu coronal mai i te ra. Ko enei tukunga papatipu coronal ka pa he riri ki te ao e whakawhirinaki ana ki te hangarau ma te pakaru i nga amiorangi me nga matiti hiko.

Ko te wa o te misioni a Aditya-L1 e hono ana ki te tihi e tumanakohia ana o te huringa mahi mo te ra i te tau 2026. Ko etahi atu whakahaere, penei i te NASA me te kawanatanga o Ingarangi, kua aro turukihia te rangi mokowhiti hei whakaiti i ona tupono.

Ko nga whakamatautau hihi o Inia kua whai waahi nui ki te rangahau mokowhiti. Ko te whakamatautau a GRAPES-3, he mahi tahi i waenga i Inia me Hapani, i kitea he "whakangoikoretanga o te whakangungu rakau o te whenua" e hono ana ki te tupuhi o te ra i te tau 2015. Ko tenei rangahau, i whakaputaina i roto i nga Reta Arotake Tinana, i whakaatu i te hiranga o te wa tika o te taenga mai o te tupuhi. matapae ki te whakaiti i nga mate ohaoha i te wa e kati ana te ao.

Ko te nui o nga tikanga o te rangahau ra i Inia, me ona tohungatanga e tipu haere ana ki te aro turuki i te rangi mokowhiti, e whakaatu ana i te pono o te whenua ki te ahu whakamua i te matauranga putaiao me te whakamarumaru i nga aitua e pa ana ki te mahi a te ra.

Puna: Arun Kumar Grover