Ko te Mihana Chandrayaan-3 o Inia e anga ana ki te koretake i te mea ka noho tuimotu a Lander me Rover

I hanga e Inia te hitori i tenei raumati na te mea ko ia te whenua tuawha kua eke angitu ki te tuku waka mokowhiti ki te Marama. Heoi, ko te whakahou hou mai i te Indian Space Research Organization (ISRO) e whakaatu ana ko te Vikram lander me Pragyan rover o te misioni Chandrayaan-3 kei te tuimotu i tenei wa.

Ko Chandrayaan-3, i tae mai ki te orbit o te marama i te marama o Hurae, i whai kia pa atu ki te rohe polar tonga o te Marama, he waahi whainga mo nga mahi a muri ake a NASA. I whakataetae ano te waka mokowhiti a Luna-25 o Ruhia mo tenei rereketanga engari i tukitukia na te hapa o te punaha, ka waiho a Inia ki te kii i te taunga tuatahi i te Akuhata 23.

Whai muri i te po marama, ka ngana te ISRO ki te whakapā atu ki a Vikram me Pragyan, engari kaore he tohu i tae mai i te mata. Na te pouritanga roa pea kua pau nga pākahiko a nga karetao hiko, ahakoa kei te tumanako tonu ka hoki mai ano ki runga ipurangi mena ka nui te wa ki te whakakii.

Koinei te wa tuarua i whakamahia e Inia tenei taputapu i runga i te misioni Marama i muri i te misioni Chandrayaan-2 i te tau 2019, i hinga ai tetahi kaihoe me te rover i muri tata i te taenga ki te orbit. Ahakoa te koretake e pa ana ki te mana o te kaihoe me te rover o naianei, ka kiia a Chandrayaan-3 he tino whakatutukitanga mo te kaupapa mokowhiti a Inia.

Ko te misioni kaore i te whai i te korenga o te nganatanga a Ruhia engari i kohia ano e ia nga korero nui mo nga ahopae tonga o te Marama, e tohu ana te ahua o te wai kei roto i te oneone o te marama. I te mea e whai ana a NASA ki te tuku i nga kairangirangi ki tenei takiwa, ko te kitenga o nga putunga hukapapa nui i roto i nga rua marumaru tonu ka whai waahi ki te tautoko i nga mahi a te tangata a meake nei ma te whakarato rauemi e tika ana penei i te wahie, te hāora me te wai inu.

Ahakoa karekau tonu te huanga o Chandrayaan-3, he tohu tenei i te tiimata kaha o Inia ki te torotoro marama me to raatau whai waahi nui ki to maatau mohio ki te hoa tata o te Ao.

Nga wehewehe:

– Chandrayaan-3: Ko te miihana a-marama o Inia e whai ana ki te u mai i te taunga me te rover ki te rohe polar tonga o te Marama.

– Po Marama: Ko te wa pouri ka pa ki te mata o te marama i te wa e araia ana te Ra e te Marama.

- Vikram lander: Ko te waahanga whenua o te misioni Chandrayaan-3.

- Pragyan rover: Ko te waahanga rover e haere tahi ana me te Vikram lander.

– ISRO: Indian Space Research Organisation, te tari mokowhiti motu o Inia.

Rauemi:

