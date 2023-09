Ko te Mihana Aditya-L1 o Inia e Kohikohi Raraunga mo nga Matūriki Solar e Huri ana i te Ao

Kua timata te miihana Aditya-L1 o Inia ki te kohi raraunga mo te whanonga o nga matūriki e karapoti ana i te whenua. Ko te kaupapa i whakarewahia i te 2 o Hepetema, ko te whai ki te ako i nga mahi o te ra kia marama ake ai te huarere o te waahi me ona paanga ki te whenua.

Ko te taputapu mokowhiti a Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) a te waka mokowhiti i whakahohehia i te 10 o Hepetema i te mea e 31,068 maero te tawhiti atu o te waka mokowhiti i te whenua. E ono nga pūoko o te STEPS e ine ana i nga katote wera nui me te hihiko me nga irahiko i nga huarahi rereke ma te whakamahi i nga ira matūriki iti me te hiko teitei.

Kei te anga atu a Aditya-L1 ki te Earth-Sun Lagrange Point 1, kei te 1 miriona maero te tawhiti. Ka mataki tonu te waka mokowhiti i nga matūriki e karapoti ana i to maatau ao mai i tenei waahi orbital tawhiti. Ko nga raraunga ka kohia ka awhina i nga kaiputaiao ki te tirotiro i te takenga mai, te whakaterenga, me te anisotropy (he rereke te kaha me nga ahuatanga i runga i te ahunga) o te hau o te ra me nga ahuatanga huarere mokowhiti.

E whitu nga taputapu pūtaiao e mau ana i runga i te misioni. E wha o enei taputapu ka aro ki te mataki tika i te Ra, ko nga toenga e toru ka ine i nga matūriki i Lagrange Point 1 ki te ako i nga paanga o te hikoi o te ra i roto i te waahi o te ao.

Ko te miihana o mua o te marama o Inia, a Chandrayaan-3, i eke angitu ki runga i te mata o te Marama i te marama o Akuhata 23. I te wa e moe ana te misioni i tenei wa ki te ora i te po marama, ka whakaaro te Indian Space Research Organization (ISRO) ki te whakaara i te kaihoe me te rover i te wa. ka whiti te Ra ki runga i te mata rua o te Marama.

Na te kaupapa Aditya-L1 me tana arotahi ki te ako i te Ra, ko te whai a Inia ki te whakanui ake i tona maaramatanga mo te rangi mokowhiti me te whai waahi ki te mohiotanga whanui o te hapori putaiao mo to tatou whetu manaaki.

