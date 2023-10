Te Rahui Rangi pouri o Hanle: He Haven mo nga Kaitirotiro whetu runaruna

Ko te kainga o Hanle, kei roto i te Changthang Wildlife Sanctuary, he mea rongonui mo ona rangi pouri me nga ahuatanga o te rangi maroke, he waahi pai mo te rangahau arorangi. Ko te kainga ki te Indian Astronomical Observatory me te karu whatu tuarua teitei rawa atu o te ao, kua tohua a Hanle hei Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) e te rohe o te Kotahitanga o Ladakh.

Ko te whainga o te HDSR ki te tiaki i te rohe mai i te parahanga marama i hanga e te tangata me te pupuri i tona pouri whakamiharo mo nga tirohanga arorangi. Ka whakatairanga hoki i nga mahi tuuruhi, ka whai waahi nga manuhiri ki te kite i te ataahua o te rangi po. Kua roa nga kaitirotiro arorangi runaruna e kumea ana ki Hanle na te tino pouri o te rangi, ka taea e ratou te mataki i nga mea o te rangi ngoikore me te hopu i nga whakaahua taipitopito.

Ko tetahi o nga mea tino nui o te roopu whetu i tu ki Hanle ko te whai waahi ki te kite i nga ahuatanga onge o te aorangi, penei i te "awatea teka" me te "marama zodiacal." Ko te awatea teka e tohu ana ki te kanapa i mua i te whitinga o te ra ka kitea noa mai i nga waahi pouri, ko te marama o te zodiacal ko te ra pouri kua marara e te puehu i roto i te rererangi o te punaha solar.

Ko nga kaiuru mai i nga waahi rereke i Inia, tae atu ki a Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, me Mumbai, me nga taangata o te rohe me nga tuuruhi, i huihui ki Hanle ki te whakauru ki te roopu whetu. I arohia e te huihuinga nga kaitirotiro arorangi runaruna me nga kaitirotiro ataata i kaha ki te maioha ki nga tupuni ngoikore e kitea ana i te rangi Bortle-1 (pouri rawa) o te HDSR.

I roto i te kaha ki te uru atu ki te hapori o te rohe me te whakatairanga i nga mahi-astro-tapoi, kua tukuna e te Indian Institute of Astrophysics (IIA) nga karu whakaata iti ki nga taangata kua tohua me te whakangungu ia ratou hei "kaiwhakahaere wheturangi." Ko tenei kaupapa ehara i te mea ka awhina noa i te whanaketanga aa-hapori-ohanga o te rohe engari ka whakarite kia whiwhi nga turuhi i nga kaiarahi mohio me nga korero mo te rangi po.

Ma te titiro whakamua, ka whakamahere nga kaiwhakarite ki te hanga i te HDSR Star Party hei huihuinga a-tau, me te tumanako ki te kukume i nga kaingākau arorangi mai i Inia me waho. Ma te tautoko tonu a nga hapori o te rohe me nga mahi toro atu a te IIA, ka noho tonu te rangi o Hanle hei waahi tino pai mo nga kaititiro whetu me nga kaitirotiro whetu.

