Ko te Institute of Astrophysics a Inia e manaaki ana i te roopu Whetu Tuatahi ki Hanle Dark Sky Reserve

I whakaritea e te Indian Institute of Astrophysics (IIA) he huihuinga ahurei ko te Star Party i te Hanle Dark Sky Reserve i Ladakh. I huihui mai tenei huihuinga tata ki te 30 nga kaitirotiro whetu runaruna mai i nga waahi maha o Inia ki te matakitaki me te hopu i te ataahua o te rangi o te po, kaore he parahanga marama.

Ko Hanle, te kainga o te IIA's Indian Astronomical Observatory, he rongonui mo ona rangi pouri me te pai o te rangi, he waahi pai mo te rangahau arorangi me nga whakaahua astro. Ko te rohe o te 1,073 kiromita tapawha, ko te Hanle Dark Sky Reserve i tohua e te Union Territory o Ladakh hei patu i te parahanga marama me te tiaki i nga rangi pouri o te rohe.

I te wa o te Rōpū Whetu, i whai waahi nga kaiuru ki te mataki me te whakaahua i nga ahuatanga o te rangi ka kitea noa mai i nga waahi pouri penei i a Hanle. Ko enei ko te False Dawn me te Zodiacal Light. Ahakoa nga wero i puta mai i te teitei o te teitei, te makariri o te mahana, me te kore o te hauora, i whakapuaki nga kaiuru i to ratou harikoa me to ratou koa ki te wheako.

I tua atu i te whakarato i tetahi papa mo nga kaitirotiro whetu runaruna, i mahi ano te Star Party hei huarahi ako mo nga Ambassadors Astronomy a rohe. Ko enei karere, i whakangungua e te IIA, ko te kawenga mo te arahi i nga kaitoro-a-rangi me te whakatairanga i nga tuuruhi e pa ana ki te aorangi ki te rohe. I te haere ki te Rōpū Whetu i whakakaha ake ai ratou i o ratou mohiotanga me o ratou pukenga ma te mahi tahi me nga kaitirotiro whetu runaruna o te motu.

Na te angitu o tenei Roopu Whetu tuatahi i akiaki te whakahaerenga o UT Ladakh ki te whakatuu hei huihuinga ia tau. Ma te whakatairanga i te Hanle Dark Sky Reserve hei waahi tuuruhi, e whai ana ratou ki te kukume i te hunga kaingākau ki te arorangi, ma reira ka whai waahi ki te whanaketanga ohaoha o nga kainga o te rohe.

I te katoa, he huihuinga ahurei, angitu hoki te Roopu Whetu i te Hanle Dark Sky Reserve i whakahuihui i nga kaitirotiro whetu runaruna, i whakatairanga i nga whakaahua astro, me te whai waahi matauranga mo nga Kaikorero Arorangi o te rohe.

