Ka kitea hou: Chandrayaan-3 Lander me Rover i runga i te Marama

Ko te miihana Chandrayaan-3 o Inia, i tau pai ki runga i te marama i te 23 o Akuhata, kua mau ki nga whakaahua hou i tangohia e tetahi atu rangahau marama. I tukuna e te Indian Space Research Organization (ISRO) nga whakaahua radar mai i ta raatau misioni marama Chandrayaan-2, i tae mai ki te orbit marama i te tau 2019.

Ahakoa kei te hohekore te kaihoe Chandrayaan-3 i tenei wa, na te rua wiki te pouri i te taha tata o te marama i tau mai ai, tera pea ka ara ake ina hoki mai te ra. Heoi, kua whakapumautia e nga rangatira o te ISRO ko te kaihoe me tana rover iti, ko Pragyan te ingoa, kua tutuki katoa o raatau kaupapa nui. I pai te tuku a Pragyan mai i tana kaihoe, a Vikram, ka hopu i nga whakaahua o ona taiao.

Ehara tenei i te wa tuatahi i tirohia te miihana marama o Inia mai i te waahi. Kua hopuhia e te Lunar Reconnaissance Orbiter o NASA nga whakaahua whakamaramatanga teitei o te misioni o mua. Ko Inia te whenua tuawha, whai muri i te Soviet Union, te United States, me Haina, kua eke angitu ki runga i te marama.

I tua atu i te kaupapa o Inia, he maha atu ano nga iwi e whai ana i te pou o te marama ki te tonga ki te tirotiro i nga whenua rahui hukapapa o tera rohe. Kei te whakamahere a NASA ki te whakatu i tetahi, neke atu ranei nga turanga i roto i te rohe ki te whakamahi i te hukapapa marama ki te tautoko i nga kaiwhakatere me nga miihini hei waahanga o tana kaupapa Artemis, e whai ana ki te whakatu i te noho tangata tuturu ki runga me te huri noa i te marama i te mutunga o te 2020s.

Ahakoa kua angitu a Inia me tana kaupapa mo te marama, kua ngana ano etahi atu whenua me nga kamupene motuhake ki te tau ki runga i te marama i enei wa. I hinga te tirotiro a Ruhia Luna-25 i te wa e ngana ana ia ki te u mai i tera marama, a ka whakarewahia e te tari mokowhiti a Hapani a JAXA tana kaihoe marama, SLIM, ka ngana ki te pa ki nga marama e haere ake nei.

I roto i te katoa, kua tutuki i te misioni Chandrayaan-3 o Inia nga tohu nui i roto i te torotoro marama, a ko nga whakaahua i hopukina e etahi atu rangahau marama e whakaatu ana i te angitu o te whenua ki te eke ki nga rohe hou i te waahi.

