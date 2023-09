E ngana ana te Tari Mokowhiti Inia ki te whakaara i a Chandrayaan-3 Lander me Rover

By

Kei te ngana nga miihini o te Indian Space Research Organization (ISRO) ki te whakaara ake i te Chandrayaan-3 te kaihoe me te rover i muri i te rua wiki o te po marama. I kii te ISRO i te Paraire e ngana ana ratou ki te whakarite korero ki te Vikram lander me Pragyan rover ki te whakatau i o raatau ahuatanga oho. Heoi, ko a raatau nganatanga i te Mane kaore ano kia puta he whakautu.

I eke angitu a Chandrayaan-3 ki te taha o te pou o te marama ki te tonga i te 23 o Akuhata, na ko Inia te tuawha o nga whenua ki te eke ki te taunga marama i muri i te United States, Russia, me Haina. Whai muri i te taunga, ka tirotirohia e Pragyan rover te waahi taunga me te whakahoki i nga whakaahua ki te whenua i te wa e whakahaere ana a Vikram i nga whakamatautau putaiao, tae atu ki te ine i te pāmahana o te paparanga o runga o te regolith marama me te tātari i te hanganga matū o te puehu o te marama. Ko te noho o te whanariki i roto i te puehu o te marama ka taea e koe te mohio ki nga mahi puia o mua.

I whakauruhia te Pragyan rover ki te aratau moe i te Mahuru 2, a ka whai te Vikram kaihoe i nga ra e rua i muri mai. Ahakoa kua oti i te misioni ona whainga tuatahi, ko te tumanako te ISRO kua ora te kaihoe me te rover i te po marama.

Ko Chandrayaan-3 te ngana tuarua a Inia kia u ki te marama. Ko te misioni o mua, a Chandrayaan-2, i pa ki te tukinga i te tau 2019 na te raru o te rorohiko. Heoi ano, kei te mahi tonu te kaitarai o Chandrayaan-2 me te ako tonu i te marama mai i te orbito marama.

Ko nga ngana ki te hono atu ki te Vikram lander me Pragyan rover ka haere tonu, engari kei te heke haere nga tupono o te angitu i ia haora. Kei te kaha tonu te ISRO ki te tuhura me te whakatuwhera i nga mea ngaro o te pou tonga o te marama.

