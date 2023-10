Ko Aditya-L1 a ISRO a Aditya-LXNUMX ka haere ki tua atu i te awe o te whenua

I te Rahoroi i panuitia e Indian Space Research Organization (ISRO) ko tana waka mokowhiti Aditya-L1 kua mawhiti mai i te awe o te ao, a kei te haere ki te Sun-Earth Lagrange Point 1 (L1). Koinei te wa tuarua kua tukuna e ISRO tetahi waka mokowhiti ki tua atu i te mana o te Ao, ko te tuatahi ko te Mars Orbiter Mission.

Ko te Aditya-L1 te waka mokowhiti miihana solar kua timata kee ki te kohi raraunga, ka whai whakaaro nui ki te whanonga o nga matūriki o te ao. Inaa, ko nga raraunga ka kohia huri noa i te L1 ka awhina i nga kaiputaiao ki te tātari i te takenga mai, te whakaterenga, me te anisotropy o te hau o te ra me nga ahuatanga huarere atea. Ko te whakarewatanga o Aditya-L1 na te toka PSLV-C57 i tutuki pai e ISRO i te Mahuru 2.

Ko tenei waka mokowhiti matatau e mau ana ki te katoa o nga utu rereke e whitu mo te ako mo te Ra. E wha o enei utu utu ka mataki i te marama e tukuna ana e te Ra, ko nga toenga e toru ka ine i nga tawhā in-situ o te plasma me nga papa autō. Ka noho a Aditya-L1 ki roto i te amionga kawhero huri noa i Lagrangian Point 1, kei te 1.5 miriona kiromita mai i te Ao ki te ahunga o te Ra. Ma tenei orbit ka taea e te waka mokowhiti te mataki tonu i te Ra i te ahua rite tonu.

Ko te misioni Aditya-L1 he tohu nui mo te ISRO me te whakanui ake i te tipu haere o Inia i roto i te waahi torotoro mokowhiti. Ma te ako i te Ra me ona whanonga, e tumanako ana nga kaiputaiao kia pai ake te maarama ki o tatou punaha solar me ona paanga ki te whenua. E kore e kore ka whai waahi enei raraunga ki te ahu whakamua o te matapae huarere mokowhiti me etahi atu mara e pa ana.

Puna: Indian Space Research Organization (ISRO)