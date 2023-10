Ko te Mihana Aditya-L1 o Inia ka mawhiti i te Awe o te Ao

By

Ko te kaupapa Aditya-L1 o Inia, e whai ana ki te ako i nga papa o waho rawa o te Ra, kua eke ki tetahi tohu nui i roto i tana haerenga. Kua eke angitu te waka mokowhiti i te waahi ka mawhiti atu i "te ao o te mana o te Ao," e ai ki te Indian Space Research Organization (ISRO). E wha marama te haerenga a Aditya-L1 ki te pokapū o te punaha solar i timata i te 2 o Hepetema.

He 920,000 kiromita (570,000 maero) te tawhiti o te waka rererangi, he haurua noa iho o te haerenga katoa. I tenei wa, ka whakakorea e nga mana o te Ao me te Ra, ka taea e Aditya te kuhu ki roto i te amionga pumau huri noa i te whetu tata. Ko tenei paetae e tohu ana i te wa tuarua kua taea e ISRO te tuku waka mokowhiti ki tua atu i te awe o te Ao, ko te tuatahi ko te Mars Orbiter Mission i te tau 2014.

Ahakoa te pouri o te miihana rover Moon tata nei na te kore e oho ake, kei te pai tonu a ISRO. I te marama o Akuhata, i hanga e Inia te hitori ma te noho hei whenua tuatahi ki te taunga waka ki te taha o te pou o te marama ki te tonga. Ko te rover marama, a Pragyan, i tirotiro i tana waahi taunga i mua i te whakawetohia mo te po marama. Ahakoa kua wahanguhia nga ngana ki te whakaara ano i te waka hiko hiko, i kii te tiamana o ISRO, a S. Somanath, he angitu tonu te kaupapa.

Ko nga whakatutukitanga a ISRO i roto i te torotoro mokowhiti kua whakatauhia a Inia hei kaitakaro matua. I tua atu i te kaupapa Aditya-L1, kei te whakaaro a Inia ki te whakarewa i tetahi miihana kaihoe ki te orbit o te whenua i roto i te tau e whai ake nei. Ko tenei miihana e haere ake nei, me te Mars Orbiter Mission, ka tuu a Inia ki mua o nga whenua o Ahia ki te torotoro haere i te waahi.

Ahakoa kua tukuna e te United States me te European Space Agency nga rangahau maha ki te ako i te Ra, ko te kaupapa angitu a ISRO ka tohu i tetahi tohu nui hei tohu tuatahi na tetahi iwi o Ahia kia tuuhia ki te huri i te Ra.

Puna: ISRO