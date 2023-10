Nga Miihana Mokowhiti Whakanuia o Inia: Te Whakanuia mo Nga Mahi Ake

No na tata nei i tutuki ai a Inia tetahi tohu nui i roto i te torotoro mokowhiti na te ekenga angitu o Chandrayaan-3 ki te pou o te marama ki te tonga, na ko te whenua tuawha ki te whakatutuki i taua mahi. Ko te hanga i runga i tenei angitu, ko te Indian Space Research Organization (ISRO) kua whakatakoto i ona tirohanga ki nga miihana hou, tae atu ki te miihana solar Aditya-L1 me te miihana rererangi tangata a Gaganyaan.

Ko te kaupapa Aditya-L1 kua whakaritea kia tae ki tana haerenga, ki te Ra, hei waenganui o Hanuere i tera tau. I taua wa, ko te Mīhana Gaganyaan te kaupapa tuatahi a ISRO mo te waka rererangi tangata, me te whainga ki te whakarewa i nga kaihoe e toru nga kaitirotiro rererangi ki raro o te whenua. He tekau mano miriona taara kua tohatohahia mo tenei kaupapa whakahirahira.

Kei te whakamahere ano a India ki te whakatu i tana ake teihana mokowhiti, e kiia nei ko te Teihana Bharatiya Antariksha, i te tau 2035. I tua atu, ko te hiahia a ISRO ki te tuku tangata ki te marama i te tau 2040, e tohu ana i tetahi o nga kaupapa mokowhiti tino nui o Inia ki tenei ra.

Hei waahanga o te kaupapa Gaganyaan, i whakahaerehia e ISRO tata nei te Miihana-1 (TV-D1), te tuatahi i roto i te raupapa o nga whakamatautau kore. Ko tenei whakamatautau i whai ki te arotake i nga punaha waka me te Crew Escape System, me nga ahuatanga me nga punaha whakaheke o te Crew Module i te teitei teitei. Kei te whakamahere a ISRO ki te whakahaere i etahi atu miihana waka whakamatautau karekau i mua i te kawe i te rere atea tangata.

I tua atu, i muri i te angitu o te Mihana Mars Orbiter a Inia i te tau 2014, kei te whakamahere a ISRO ki te hokinga mai ki te ao whero me Mangalyaan-2. Ahakoa kaore ano kia panuitia nga korero whaimana mo te misioni, ko te whakapae ka kawe e wha nga utu utu ka whakahaere i nga momo whakamatautau ki Mars.

Ko nga wawata mokowhiti o Inia kei tua atu o Mars, i te mea e whakaaro ana a ISRO ki te tuku i tetahi orbiter ki Venus a meake nei. Ka kiia a Venus ko te mahanga o Papa na te mea he rite te rahi me te papatipu, engari he tino rerekee nga ahuatanga o te hau me te mata o nga aorangi e rua. Ko nga purongo tuatahi e kii ana ko te Mihana Orbiter Venus, e kiia nei ko Shukrayaan-1, ka taea te whakauru ki nga taputapu e rima.

Ko nga whakatutukitanga o Inia me nga mahere a meake nei mo te torotoro mokowhiti e whakaatu ana i tana pono ki te noho hei rangatira mo te mara. Na nga kaupapa whakahirahira kei te taha o te rangi, kua rite a Inia ki te whai waahi nui ki te maarama ki te ao.

Nga wehewehe:

– Chandrayaan-3: Ko te miihana marama a Inia i tau pai ki te marama.

– Aditya-L1: Ko te misioni solar a Inia kua whakaritea kia tae ki te Ra i te Hanuere 2021.

– Gaganyaan: Ko te miihana rererangi tangata a Inia e whai ana ki te whakarewa i nga kairangi rererangi e toru ki raro o te whenua.

– Teihana Bharatiya Antariksha: Te teihana mokowhiti i whakamaheretia a Inia.

– Mangalyaan-2: Ko te Mihana Tuarua Mars Orbiter a Inia.

– Shukrayaan-1: Ko te misioni a Inia ki Venus.

Rauemi:

– Tuhinga puna