Ka awhinahia e te Kaitirotiro Astrophysicist Iniana ki te Wetewete i nga mea ngaro o nga mea taumaha o te Ao

He roopu kaiputaiao, tae atu ki a Ahorangi Vik Dhillon mai i Inia te tohunga astrophysicist mai i te Whare Wananga o Sheffield, kua tino ahu whakamua ki te mohio me pehea te hanga o nga mea matū taumaha rawa atu i te ao. I tutuki te pakaruhanga ma te awhina o te kamera teitei e kiia nei ko ULTRACAM.

Ko ULTRACAM, i hangaia e Ahorangi Dhillon i te mahi tahi me tana roopu i te Tari Ahurangi me te Ahurangi, ko te taputapu tuatahi ki te kimi tika i te pakaru o te hihi-gamma e whakaohooho ana i te pahūtanga kilonova. Ko nga Kilonovae te hua o nga whetu neutron e rua e hanumi ana, a ko enei pahūtanga te kawenga mo te whakaputa i nga huānga taumaha rawa atu i runga i te teepu waahi, tae atu ki te koura, te konukawata, me te uranium.

Ma te tohu i te waahi o te pakaru o te hihi-gamma, he mahi nui a ULTRACAM ki te kimi me te mataki i te kilonova. Ko tenei kitenga ehara i te mea e whakanui ana i to maatau mohiotanga ki te hanga o nga mea taumaha o te ao engari kei te whakahaere hoki i nga tirohanga whaiwhai a etahi atu karu, penei i te James Webb Space Telescope (JWST) e haere ake nei.

Ko nga kitenga rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka rongonui 'Nature,' i whakaatu i te rama whero i tukuna e te kilonova, e tohu ana i te aroaro o nga mea taumaha i puta i te wa o te pahūtanga. Ko nga kitenga i mahia me te JWST i whakapumau ano i te noho o nga huānga penei i te tellurium, he mea nui hei tautoko i te oranga o te Ao.

Ko Dr. Stuart Littlefair, tetahi atu kaiputaiao i uru ki te rangahau i te Whare Wananga o Sheffield, i whakanui te hiranga o te ULTRACAM ki te hopu i te rama whatu memeha mai i nga mea whakakotahi. I tua atu, i whakanuia e ia te kaha o ULTRACAM ki te hopu whakaahua i roto i nga roangaru maha i te wa kotahi, e tohu ana i te ahurei o te huihuinga.

Ko te whakakotahitanga o nga whetu neutron e rua ka puta mai te pahūtanga kironova he ahuatanga onge, he mea poto, he uaua ki te kimi me te ako. I mua i tenei kitenga, kotahi noa atu nga kilonova kua whakapumautia kua kitea. He mea nui te mohio ki nga kironovae na te mea ka puta enei pahūtanga ki roto i nga taiao noho-kore, e whakaponohia ana ko te waahi whanau o nga mea tino taumaha o te taiao.

I ahu mai te rangahau whenua i nga whakaahua mata tuatahi o te kilonova i mau ma te whakamahi i te ULTRACAM, kei te 3.5-mita New Technology Telescope o te European Southern Observatory i Chile.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te kilonova?

A: Ko te kilonova he pahū ka puta ina hanumi nga whetu neutron e rua.

P: He aha nga mea tino taumaha ka mahia i roto i te kilonova?

A: Ko nga mea tino taumaha ka mahia i roto i te kilonova ko te koura, te konukawata, me te uranium.

Q: He pehea te whai waahi a ULTRACAM ki te rangahau?

A: He mahi nui a ULTRACAM ma te tohu i te waahi o te pakaru o te hihi-gamma e whakaohooho ana i te pahū o te kilonova me te hopu i te rama whatu memeha e tukuna ana e nga mea hanumi.

P: He aha te mea nui o te kilonovae?

A: He mea tino nui te ako i nga kilonovae na te mea ko nga taiao noho-kore o enei pahūtanga e whakaponohia ana ko te waahi ka hangaia nga mea tino taumaha rawa atu i te taiao.

P: He aha nga kitenga me te James Webb Space Telescope i whakau?

A: Ko nga tirohanga i mahia me te JWST i whakapumau i te noho o nga mea taumaha, tae atu ki te tellurium, he mea nui hei tautoko i te oranga o te Ao.

