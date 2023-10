Ka wheako i te Hiranga Tiretiera o te Eclipse Marama Wahi

I te po whakamihi o Oketopa 28, 2023, ka whakahihiri i te rangi o Inia tetahi ahuatanga tiretiera whakamataku. Ka kitea mai i nga kokonga katoa o te motu te wahanga o te Lunar Eclipse. Whakaritea kia mau i te wa e kuhu ana te marama ki roto i te atarangi o Papa, ka maka he arai pouri ki runga i tona mata kanapa.

Ka timata i te 01:05 AM ka mutu i te 02:24 AM, he waahi ahurei tenei whakaaturanga ethereal ki te kite i te whakakotahitanga o te marama me te atarangi, he kanikani e mau ana te whakaaro. I te wa e hikoi ana te marama i roto i te marumaru o te whenua, ka kitea he wahanga anake o tona ahua ataahua, ka puta he tirohanga whakamiharo.

Ahakoa he mea tino nui tenei huihuinga tiretiera, e rite ana ki a Sharad Purnima, he kaupapa pai i roto i te maramataka Hindu. I raro i te Aries zodiac me te marama Ashwina, ko tenei whakakotahitanga onge te whakauru i te wahanga o te Lunar Eclipse me te taapiri wairua. Ahakoa tana tohu wairua, he mea nui kia mohio ko nga tangata e awehia ana e te Marama i roto i ta raatau tūtohi whanau ka pa he kino i tenei waa.

Ko tenei ahuatanga tiretiera ehara i te mea iti ki nga rohe o Inia. Ka kitea tona ataahua e te tini o nga whenua, tae atu ki Nepal, Turkey, Sri Lanka, me etahi atu. I te whakakotahitanga o nga ahurea i raro i te maru o te ao, ka noho te wahanga o te Lunar Eclipse hei whakamaumaharatanga mo te honohono o te ao.

Hei whakarite i te wheako pai i roto i tenei huihuinga, he mea tika kia whai waahi ki te whakaaroaro, ki te whakatipu i te ngakau marie, me te awhi i te ataahua hohonu e haruru ana i te rangi o te po. I mua i te rourou, kia pai te whakamakuku i a koe, na te mea he tikanga kia kaua e inu wai i tenei wa. Ko te kaukau kawa me te korero, te panui ranei i nga tuhinga tapu ka taea hoki te whakanui i te wairua wairua e karapoti ana i tenei whakamiharo tiretiera.

Whakapaia ki te whakapoapoa i te wa e hurahia ana te waiata tiretiera i mua i ou kanohi. Tohua o maramataka me te kohikohi i o hoa aroha ki te ruku ia koe ki roto i te tino ataahua o te wahanga o te Eclipse Marama. Ia faahaamana‘o mai teie ohipa maere ia tatou i te nehenehe rahi e vai ra i tua atu i to tatou oraraa i te fenua nei.

FAQ

He aha te Eclipse marama wahi?

Ka puta tetahi wahanga o te Marama i te wa e haere ana tetahi wahanga o te Marama i roto i te atarangi o Papa, ka puta he whakaaturanga o te marama me te atarangi.

Ahea te wahanga o te Eclipse marama?

Ka whakanuia te wahanga o te Eclipse Marama ki te rangi o Inia i te Oketopa 28, 2023. Ka timata hei te 01:05 AM ka mutu hei te 02:24 AM.

He aha nga mahi tiaki i te wa o te rourou?

Hei whakaiti i nga paanga kino ka taea, ka tohutohuhia kia whai waahi ki te whakaaroaro, kia mau te noho humarie, kia pai te whakamakuku i mua i te ruruhi, kia kaua e inu wai i te wa o te rourou, kia kaukau, ka korero, ka panui ranei i nga tuhinga tapu.