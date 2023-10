Ko Nga Whakamutunga Kare i Tiakihia o te Tuhura Mokowhiti i runga i te Paparanga Ozone

Ko te whawhai ki te huringa o te rangi he maha nga rautaki, tae atu ki te werohanga aerosol ki roto i te stratosphere ki te whakarei ake i tona kaha ki te whakaata i nga hihi o te ra. Heoi, ko nga koretake e pa ana ki tenei tikanga e noho tupato ana nga kaiputaiao. Ko te mea whakahihiri, ko te kaha o te tuhuratanga mokowhiti o naianei kei te whai pohehe ki tetahi take rite, ahakoa i runga i te kore whakahaere.

Ko te ahu whakamua o te hangarau me te tipu haere o te hiahia takitahi kua piki haere nga miihana mokowhiti, na te maha o nga amiorangi kua whakauruhia ki roto i te orbit. Ehara tenei i te whakanui noa i nga otaota mokowhiti engari ka ara ake ano nga awangawanga mo te whakaurunga o nga konganuku paitini ki roto i te stratosphere.

I kitea e te rangahau o mua tata nei te nui o nga konganuku, penei i te lithium, te konumohe, te parahi, me te mata, e mau tonu ana i roto i te stratosphere. E whakapae ana nga kairangahau ko enei konganuku i ahu mai i nga toka me nga waka mokowhiti. Ko te hanganga o enei konganuku he rite ki nga mea e kitea ana i roto i nga koranu waka mokowhiti, e kii ana ko nga toka toka te kaikawe tuatahi ki tenei ahuatanga raruraru.

Kei te stratosphere te paparanga ozone, e whakamarumaru ana i a tatou mai i nga hihi UV kino. Ko nga taunekeneke matū i roto i te stratosphere e whakarite ana ka uru te paparanga ozone i nga hihi UV, ka whai waahi nui ki te whakahaere i nga tauira huarere o te ao. Ko te paparanga ozone kua whakarereketia ka pa ki nga tauira huarere puta noa i te ao, tae atu ki te whanonga o nga awa rererangi.

Kua kitea e te rangahau tata ki te 10% o nga matūriki waikawa pungatara nui e mau tonu ai te paparanga ozone kua pokea e enei konganuku waka mokowhiti. Ka puta he riri kaore e mohiotia ki te paparanga, ka piki ake ki te 50% i te mea ka kaha ake te rongonui o te torotoro mokowhiti.

He mea nui ki te whakatewhatewha me te whakatinana i nga tikanga hei tiaki i te paparanga ozone mai i nga paanga o te torotoro mokowhiti. He mea nui te tiaki i te paparanga ozone mo te haumaru o te tangata me nga mea ora katoa i runga i to tatou ao.

