Te Rerehanga Tere o te Rau Huka o Antarctica ki te Hauauru: He Wero mo nga Hapori Takutai

Ko te wera o te Moana-nui-a-Kiwa kei te rewa te haupapa o te Hauauru o Antarctica ki te reanga ohorere, e arai ana ki te piki tere o te taumata o te moana ka whai hua nui ki nga hapori takutai huri noa i te ao. Koinei te tino kitenga o nga rangahau hou i whakahaerehia e te roopu kaiputaiao mai i te British Antarctic Survey me te Whare Wananga o Northumbria.

Ko te haupapa o te Hauauru o Antarctica ko nga hukapapa honohono i hanga e te hukarere huri noa i te tau. Ko nga tapa maanu o tenei pepa hukapapa, e kiia nei ko nga whata hukapapa takutai, he mahi nui ki te whakapumau i nga hukapapa. Heoi, kei te rewa te moana i enei whata hukapapa mai i raro, ka angiangi, ka piki ake te tere o te tukunga o te wai maori ki te moana.

I arotahi te rangahau ki te wahanga whakaraerae o te rau hukapapa, ina koa ko te moana o Amundsen, me te whakamahi i tetahi tauira o te moana o te rohe ki te whakatau i nga huringa o te rewa o te papa tio tae noa ki te tau 2100. I whakahaerehia e nga kairangahau nga tauira maha ma te whakamahi i nga ahuatanga rereke mo te wera wahie matatoka, mai i te waa. mai i tetahi ahuatanga pai rawa atu e hono ana ki te Whakaaetanga Paris ki tetahi ahuatanga kino kino rawa atu.

Ahakoa te ahua o te tukunga, i tohu nga hua i te piki tere o te whakamahanatanga o te moana me te rewa o nga papa hukapapa puta noa i te rautau 21. Ahakoa i roto i te ahuatanga pai rawa atu, e whai ana ki te whakaiti i te whakamahana ki te 1.5°C, e toru nga pikinga o te reiti o mua o te rewa. He mea whakamiharo, he iti noa te rereketanga o te reiti reiti i waenga i nga ahuatanga tae noa ki te tau 2045, e kii ana ko te whakamahana nui me te rewa karekau e taea te karo i roto i nga tekau tau kei te heke mai.

Ko te kaha o nga ia o te moana, e kawe ana i te wai mahana mai i te moana hohonu ki nga papa hukapapa papaku, e akiaki ana i te tere o te whakamahana me te rewa i te moana o Amundsen. Ahakoa e kore e taea te whakatau i te tino paanga ki te pikinga o te moana me te kore e whai whakaaro mo etahi atu mea, penei i te rere o te hukapapa me te kohi hukarere, e marama ana ko te piki haere o te rewa o te papa hukapapa ka uru ki te tere o te pikinga o te moana.

Ko te rau hukapapa o te Hauauru o Antarctica te korero mo tetahi waahanga nui o te pikinga o te taumata moana o te ao, ka ngaro tata ki te 80 piriona tana tio ia tau. Ahakoa karekau tonu te rahi me te tere o te rewanga, e mohiotia ana tera pea ka piki te taumata o te taumata o te moana ki te 5 mita.

FAQ

P: He pehea te paanga o te wera o te Moana-a-Kiwa ki te Hauauru o Antarctica?

A: Ko te wera o te Moana-nui-a-Kiwa ka rewa nga papa hukapapa o te Hauauru o Antarctica tio i raro, ka angiangi. Ma tenei ka piki ake te rere o te wai maaori ki te moana, ka piki ake te taumata o te moana.

P: Ka taea e te whakaiti i te tuku waro te whakapoipoi i te whakarewatanga o te papa tio?

A: Ko nga rangahau e kii ana ahakoa i roto i nga ahuatanga pai rawa atu, he iti te whakamahana ki te 1.5°C, ka nui haere tonu te rewa o te papa tio. Heoi, ko te whakaiti i te tuku waro ka awhina i te whakaiti i etahi o nga paanga kino o te huringa o te rangi mo te wa roa.

P: E hia te nui o te pikinga o te moana na te rewa o nga whata hukapapa?

A: Karekau i kitea e te rangahau he whakatau tika mo te pikinga o te taumata o te moana. Heoi, i whakaaehia ka nui ake te rewa o nga papa hukapapa ka whai waahi ki te tere o te pikinga o te taumata o te moana, he nui te raru ki nga hapori takutai moana.

P: He aha te mahi hei whakatika i nga wero e puta mai ana i te pikinga o te moana?

A: Ko te urutau ki te pikinga o te taumata o te moana me te tiaki i nga hapori takutai whakaraerae me whakakotahi nga rautaki, tae atu ki te whakamahere mo te pikinga o te taumata o te moana a muri ake nei, te whakatinana i nga tikanga whakamarumaru i nga waahi ka taea, me te whakaaro ki nga whiringa nuku ina tika. Ko te whakapakari i te manahau me te whai i nga mahi kaikawe he mea matua ki te tarai i tenei take uaua.