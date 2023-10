Ko nga Rangahau Hou e whakaatu ana ka tere te whakarewatanga o te rau hukapapa o Antarctica ki te hauauru ka piki ake te pikinga o te moana.

Te Maramatanga ki te Paanga o te Whakarewa-a-Moana ki nga Hapori Takutai

Ko tetahi rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau i te British Antarctic Survey e whakaatu ana i nga kitenga ohorere mo te heke mai o te rau hukapapa o te hauauru o Antarctica. Ahakoa o tatou kaha ki te whakaheke i te tuku waro, ka tere te tere o te wera o te Moana ki te Tonga ki te rewa o te hukapapa puta noa i te rautau 21, ka hua te pikinga nui o te taumata o te moana. He tino paanga tenei ki nga hapori takutai puta noa i te ao.

Ko te rau hukapapa o te Hauauru o Antarctic he whanuitanga nui o te hukapapa whenua kei roto ko nga hukapapa honohono. Ko te mahi hei kaha whakapumau, ka awhina nga whata hukapapa takutai ki te pupuri i te pono o enei hukapapa. Heoi, na te wera o te moana e rewa ai enei whata hukapapa i raro. I te wa e angiangi ana, e rewa ana nga whata hukapapa, ka puta te rere o te wai maori mai i nga hukapapa ki te moana, ka piki ake te taumata o te moana.

I aro te rangahau ki te rohe whakaraerae o te moana o Amundsen, kua kitea kee te paheketanga o te rau hukapapa mo nga tekau tau. E ai ki nga kitenga o mua ko te huringa o te rangi te kawenga mo te whakamahana o te moana ki tenei rohe. Hei whakatau i te whānuitanga o te rewanga o te papa tio i te rohe i roto i nga tau 80 e whai ake nei, ka whakamahia e nga kairangahau tetahi tauira moana a-rohe me te whakataurite i nga ahuatanga rereke.

Ko nga hua e pa ana, ki te kii i te iti rawa. Ahakoa te huarahi whakahekenga tukunga, ko nga whaihanga katoa i tohu te piki tere o te whakamahanatanga o te moana me te rewa-papa hukapapa puta noa i te rau tau. Ahakoa te ahuatanga tino pai, e kii ana he iti te whakamahanatanga o te ao ki te 1.5°C e ai ki te Whakaaetanga Paris, ka kite e toru nga pikinga o te reiti o mua o te rewa me te whakamahana.

Ko te mea whakararu, he iti noa te rereketanga o nga hua i waenga i nga ahuatanga tae noa ki te tau 2045. Ko te tikanga tenei ko nga mahi ka mahia ki te whakaiti i te whakamahi wahie matatoka i roto i nga tekau tau e haere ake nei ka iti te paanga ki te whakamahanatanga o te moana me te whakarewatanga o te papa hukapapa i roto i te waa tata. Ahakoa ko te ahuatanga kino rawa atu e matapae ana i te rewharewha nui ake, ka kii nga tohunga he tohu koretake mo te tahu wahie parakapo a meake nei.

Ko nga kitenga rangahau e whakapumau ana i te tere o te whakamahana o te moana i te moana o Amundsen e kore e taea kia tae noa ki te tau 2100, ahakoa nga mahi a te ao ki te whakaiti i te whakamahinga o nga kora matatoka. Ko tenei rewanga tere ka kiia na te kaha ake o nga au o te moana e kawe ana i nga wai mahana mai i nga paparanga moana hohonu ki nga whata hukapapa papaku i te takutai. He rite nga tikanga i kitea i roto i nga inenga peerangi o nga whata hukapapa angiangi.

I te mea e rewa tonu ana nga whata hukapapa, ko te pikinga o te taumata o te moana ka tino awangawanga. Heoi, he uaua te whakatau i te pikinga tika me te kore e whakaaro ki te rere o nga hukapapa o Antarctica me te tere o te kohi hukarere i runga i te pepa tio, nga mea ehara i te waahanga o tenei rangahau. Heoi ano, e kii ana nga kairangahau ko te rewa o nga papa hukapapa i te rohe kare e kore ka tere ake te piki o te taumata o te moana.

Ko te rau hukapapa o Antarctica ki te Hauauru kei te whai waahi nui ki te pikinga o te taumata o te moana o te ao, ka ngaro tata ki te 80 piriona tana tio ia tau. Ahakoa e kiia ana ka eke ki te 5 mita te teitei o te taumata o te moana mai i tenei pepa hukapapa, kei te noho koretake tonu te nui me te tere o te rewanga. Kei te kaha nga kaiputaiao o te ao ki te mohio me te matapae i enei waahanga.

I mua i enei kitenga whakamataku, he mea nui ki te mohio ki te kore e taea e etahi o nga hua ka puta mai i te huringa o te rangi. Ko Kate Marvel, he kaiputaiao hau, e kii ana ko te maia, kaua ki te tumanako, he mea tika ki te whakatika i nga huringa o te rangi. Ko tenei maia ko te whakamahere mo te wa roa me nga rautaki urutau. Ahakoa kei te ahua pouri te wa kei te heke mai, e kii ana nga whaihanga kei tua atu i te 2100, ka taea ano nga huringa me te arai i te pikinga o te taumata o te moana. He tumanako tenei mo te tiaki i nga taone takutai mena ka mahia nga tikanga tika.

FAQ

P: He aha te rau hukapapa o te Hauauru Antarctic?

A: Ko te pepa hukapapa o te Hauauru o Antarctica te kohinga nui rawa atu o te hukapapa whenua o te ao, kei roto ko nga hukapapa honohono.

P: He aha te take e rewa ai te papa tio?

A: Ko te rewa o te papa hukapapa na te whakamahanatanga o te moana, ka horo nga whata hukapapa o raro.

P: Ka pëhea te rewa o te papa tio ki te taumata o te moana?

A: I te rewa o nga whata tio, ko te wai maaori e tukuna ana ka piki ake te nui o te wai o te moana, ka piki ake te taumata o te moana.

Q: He aha te hiranga o te rohe o te moana o Amundsen?

A: Ko te Moana Amundsen e kiia ana ko te waahanga whakaraerae rawa atu o te rau hukapapa o te Hauauru o Antarctica, e kite ana i te tino kikokore o te papa hukapapa me te tere o te hukapapa.

P: Ka taea te huri te pikinga o te moana?

A: E ai ki te rangahau, ahakoa kare e taea te piki ake o te taumata o te moana, ko nga mahi mo te wa roa ki te whakaheke i nga tukunga me te whakatinana i nga tikanga urutau ka awhina i te whakaiti me te whakaheke i te pikinga o te taumata o te moana.