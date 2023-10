Ma te Whakanuia o te Huaora C ka taea te whakaiti i te paihana paraka i roto i nga hua kiwi

Kua kitea e nga Kairangahau mai i te Maara Botanical o Wuhan o te Hainamana Academy of Sciences ko te pikinga o nga taumata o te waikawa ascorbic, e mohiotia ana ko te huaora C, ka taea te whakakaha ake i te manawanui o te parahi me te whakaiti i te paitini parahi i roto i te kiwifruit. He mea nui tenei kitenga na te mea ka whakamahia nga maniua me nga pesticides i runga i te parahi ki te patu i te mate uruta nui na te Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) i te whakatipu hua kiwi. Heoi, na te nui o te kohi konupuku i roto i nga hua kiwi ka pa he kino ki te haumaru kai me te hauora o te tangata.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te Journal of Hazardous Materials, i aromatawaihia te ihirangi parahi o nga tauira huakiwi 108 mai i nga momo maara rereke 27 puta noa i te ao. I kitea e nga kairangahau ko te hua kiwi me te kiko whero-kowhai-kowhai-kowhai ranei he nui ake te konupora i nga hua kiwi-kikokiko. I tua atu, he iti ake te kukū o te parahi i roto i nga kikokiko hua me nga puku ka whakaritea ki te kiri hua me nga kakano.

Ko te nui o te parahi ka kitea te kino o nga tipu kiwi. Heoi, i te whangainga o nga tipu kiwi ki etahi atu waikawa ascorbic, ka iti te kino. I tua atu, i kitea e nga kairangahau ko te maimoatanga parahi te whakanui ake i te ihirangi waikawa ascorbic i roto i nga rau kiwifruit me nga ira matua kua whakaritea ki roto i te koiora waikawa ascorbic.

Hei whakamana i enei kitenga, i kaha ake nga korero a nga kairangahau i te ira GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) i roto i te kiwifruit transgenic, ka puta he pikinga nui o te waikawa ascorbic i whakaritea ki te momo mohoao. Ko nga raina hua kiwi whakawhiti me te nui ake o te waikawa ascorbic i whakaatu i te iti o te paitini parahi, te pai ake o te whakaahua, te hamutanga o nga momo hāora tauhohenga i te taikaha, me te whakaputanga rereke o nga ira e pa ana ki te ahotea.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana he mahi nui te waikawa ascorbic ki te whakaiti i te paitini parahi i roto i nga hua kiwi. Ma te mohio ki nga tikanga e whai waahi ana, ka taea pea te hanga rautaki ki te whakaniko i te manawanui konukura me te whakarite kia pai ake te haumaru kai i roto i te maara huakiwi.

Source:

Xiaoying Liu et al, Ko te whakanui ake i te whakahiato waikawa ascorbic na roto i te whakahuatanga nui o te AcGGP3 ka pai ake te paitini parahi i roto i te kiwifruit, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393