Te Nature Enigmatic o Nga Kohao Pango: Te Tirotiro i te Haerenga ki tua atu i te Horizon

Ko nga kohao pango, ko nga mea ngaro e hopu ana i te hiahia o nga kaiputaiao me te iwi whanui, kei te whakahee tonu i to tatou mohiotanga ki te ao. Ka rukuhia e te tohunga ahupūngao a Carlo Rovelli te hohonutanga o enei hinonga whakahirahira i roto i tana pukapuka hou whakahihiri, White Holes, e whai ana ki te wetewete i nga mea ngaro kei tua atu i te paerangi.

Ko te rangahau a Rovelli i ahu mai i tana rangahau mo te whakakotahitanga o te Ariā Whānui o te Relativity me te Quantum Mechanics a Einstein. Ko nga mea o mua e tuku ana i nga whakaaro mo te ahua o te kaha o te kaha, ko te mea whakamutunga e whakahaere ana i te whanonga o te ao nano. Ko nga kohao pango te huarahi hei whitinga mo enei ariā matua e rua, i te mea na te kaha o te kaha o te toi i roto i a raatau e whakakorikori ana i te waahi me te wa i runga i nga pauna quantum.

Whakaarohia he whetu kua pau tana wahie karihi, kaore e kaha ki te tautoko i a ia ano ki tana taumaha. Ka whakakopekehia e te Gravity te whetu e mate ana, kia tae ra ano ki te waahi karekau noa te marama e mawhiti i tana kumenga. Ko tenei wa tino nui e tohu ana i te hanganga o te poka pango, e tohuhia ana e te hanganga o te waahi o te huihuinga—he waahi kore hoki.

Ahakoa kua kitea nga kohao pango na roto i nga momo tikanga, tae atu ki nga whakaahua totika o naianei, ko te aitua o te matū ka taka ki roto kei te huna tonu i te mea ngaro. Ko Rovelli's White Holes he whakautu whakahihiri ki tenei patai pohehe: ka huri nga kohao pango hei rua ma, ka puta ano nga mea katoa i uru atu ki te waahi o te huihuinga.

Ki te wetewete i tenei ariā, ka ruku a Rovelli ki nga hononga whakamihiihi i waenga i te waa me te horihori. Ko te ariā relativity a Einstein e whakaatu ana ehara te taima i te ao engari he whanaunga, na te tere me te tata o te kaititiro ki nga tinana nunui. I te kitenga o te kaitirotiro o waho i te tangata e taka ana ki roto i te poka pango, ka puhoi te waa kia mutu ra ano i te pae o te huihuinga.

Mai i enei kitenga, ka mahi a Rovelli i tetahi huarahi ki tetahi ariā hou mo nga rua pango me to raatau mutunga. He aha te mea ka huri nga kohao pango ki nga kohao ma? Ka tukuna e Rovelli he haerenga whakaihiihi mo te torotoro, e arahi ana i nga kaipānui ki te hohonutanga o te ao pouri o te poka pango.

He panui whakamaarama me te whakamarama a Carlo Rovelli's White Holes mo nga kaiputaiao me te hunga kaingākau. I a Dante i arahi i a matou i roto i te reinga, ka arahi a Rovelli i a matou ki runga i te haerenga whakarara, e tuku ana i nga tirohanga hou ki nga mea tino ngaro o to tatou ao.

Pātai Auau

1. He aha te taunga o te kohao pango?

Ko te pae o te takahanga te waahi o te kore e hoki mai i tetahi poka pango. Ina whiti tetahi mea, marama ranei i tenei rohe, kare e taea te mawhiti i te kumenga o te kohao pango.

2. He aha te hononga i waenga i te Tikanga Whanui a Einstein mo te Relativity me te Quantum Mechanics?

Ko te Tikanga Whanaungatanga a Einstein e whakarato ana i nga whakaaro mo te kaha me te ahua o te mokowhiti me te wa, ko te Quantum Mechanics te whakahaere i te whanonga o nga matūriki i runga i te tauine iti, penei i nga ngota me o raatau waahanga. He mea nui te kohao pango ki te hono i enei ariā e rua na te kaha o te kaha o te weewere e takaro ana.

3. He pehea te kite i nga kohao pango?

Kua kitea nga kohao pango ma te whakamahi i nga tikanga rereke, tae atu ki te whanaketanga o nga tikanga whakaahua tika. Ka whakamahi nga kaiputaiao i nga momo karu, i nga riu reo irirangi ka horahia puta noa i te Ao ki te hanga i te karu mariko te rahi o to tatou ao, ka taea e ratou te hopu whakaahua o nga rua pango.

4. Ka ahatia i roto i te poka pango?

Ko te ahua tika o nga mea ka puta i roto i te poka pango kaore i te mohiotia. Ka pahemo te matū me te marama ki te pae o te takahanga, karekau e taea te tae atu nga korero me nga kitenga ki nga kaitirotiro o waho. Ko te kore o nga raraunga e arai ana ki te haere tonu o te whakaaro me te torotoro putaiao.