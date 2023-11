Nga Ui Auau (FAQ)

Ko te Ao Hurorirori kau o Enteric Glia: Te Wetewete i te Roo Tuarua o te Gut



Mai i te wa e kuhu ana te kai ki o tatou waha tae noa ki te wa ka puta mai i o tatou tinana, he uaua o tatou whekau ki te mahi ki te tukatuka me te keri i enei taonga ke. Ka wawahia te kai ki nga wahi iti, ka wehewehe i nga matūkai mai i te paitini, ka mimiti noa i nga mea e whai hua ana. Ko tenei tukanga uaua ka taea e te punaha nerve enteric o te kopu, e kiia ana ko te "roro tuarua." I roto i tenei punaha, ko te enteric glia, he momo o te nerve cell, ka whai waahi nui ki te whakariterite i te nakunaku, te whakauru matūkai, te rere toto, me nga urupare aukati.

I kiia a Glia he "kapia" noa i waenga i nga neurons, engari kua kitea e nga rangahau tata nei o raatau mahi kaha me te rereketanga o te roro me te whekau. I roto i te whekau, kua honoa te enteric glia ki nga mate gastrointestinal motuhake me nga tohu mamae. E whakapono ana nga kaiputaiao he mea nui te mohio ki nga momo mahi o te enteric glia ki te whakawhanake maimoatanga mo enei ahuatanga.

I roto i nga tau tekau kua pahure ake nei, na te ahu whakamua o te hangarau i taea e nga kaiputaiao te ako pai ake i te enteric glia. Kua whakaatuhia e enei taputapu ko te enteric glia tetahi o nga kaiwhakautu tuatahi ki te whara o te kiko whekau, te mumura ranei. Ka awhina ratou ki te pupuri i te arai o te whekau, ki te whakarite i nga wehenga o te whekau, ki te whakawhiti korero i waenga i te microbiome, neurons, me nga pūtau aukati, tae atu ki te kaha ki te whakarereke i o raatau tuakiri hei whakautu ki te taiao hurihuri o te kopu.

Heoi, ahakoa enei kitenga, he nui tonu te ako mo te enteric glia. Ko nga patai taketake mo te maha o nga momo enteric glia e noho tonu ana kaore i te whakautu. Ko nga Kairangahau penei i a Marissa Scavuzzo, he kairangahau i muri mai i te Whare Wananga o Case Western Reserve, e whakatapua ana ki te wetewete i nga uauatanga o te enteric glia ki te rapu maimoatanga pai ake mo nga turoro me nga raru o te kopu.

Q: He aha te punaha nerve enteric?

Ko te punaha nerve enteric he kupenga o nga pūtau nerve e rere ana i roto i nga pakitara o nga whekau, mai i te esophagus ki te rectum. He mahi nui ki te whakarite i te nakunaku me etahi atu mahi o te whekau.

Q: He aha te glia?

Ko te Glia tetahi momo o nga pūtau nerve i whakaarohia i mua ko nga pūtau tautoko mo nga neuron. Heoi ano, kua kitea e te rangahau he kaha nga mahi a glia ki nga momo tukanga ahupūngao i roto i te roro me te whekau.

P: He pehea te urunga o te enteric glia ki te nakunaku?

Ko te enteric glia kei te wawahi i te kai, te whakarite i nga whakahekenga o te whekau kia pai ai te neke o te kai, te tango i nga matūkai, me te pupuri i te arai o te whekau hei aukati i te urunga o te paitini.

P: He pëhea te körero a enteric glia ki ëtahi atu ruma?

Ko te enteric glia e whakawhitiwhiti ana ki te microbiome, neurons, me nga pūtau aukati, te whakahaere me te ruruku i o raatau mahi. Ko to ratou kaha ki te mahi tahi me nga momo pūtau rereke ka taea e nga tukanga nakunaku pai.

P: He aha te hiranga o te mohio ki te enteric glia mo nga mate gastrointestinal?

Ma te mohio ki nga mahi a te enteric glia i roto i nga mate gastrointestinal motuhake me nga tohu mamae ka awhina i nga kairangahau ki te whakawhanake i nga maimoatanga mo enei ahuatanga.