Ko te Eclipse a-ta-a-tau o Oketopa 2023

I tera wiki, i rongohia nga tangata whenua o Amerika ki tetahi huihuinga tiretiera onge, i te mea he haruru o te ra i te rangi. Ka puta tenei ahuatanga i te wa e tino tika ana te hangai o te Ra, te Marama, me te Papa, na te atarangi o te Marama e whakapouri ana i te Ra, ka waiho he ahua whakakai kapura. Ua tupu te haapoheraa i te 14 no atopa, e ua fana‘o te tahi mau tuhaa fenua na te pae Apatoerau o Marite no te ite i teie mataitairaa riaria mau.

I te wa o te rourou, i te wa e tata ana te Marama ki tona pito tawhiti atu i te whenua (apogee), kaore e taea te aukati i te Ra. Ka puta mai he awenga tirohanga whakamiharo, i te mea ka kitea tonu nga tapa o waho o te Ra, ka hanga he mowhiti kanapa. Mai i to tatou tirohanga ki runga i te whenua, he tirohanga te rourou, engari he rite tonu te whakamīharo ina tirohia mai i te waahi.

Ko te Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) a NASA, kei runga i te Deep Space Climate Observatory, i kaha ki te hopu i te ahua o te atarangi o te Marama e whakapouri ana ki runga i tetahi waahanga nui o Amerika Te Tai Tokerau i te wa o te rourou. I tangohia tenei whakaahua i te 10:28 PM IST, e whakaatu ana i te pouri whakamataku i puta mai i te tirohanga tiretiera.

Ahakoa i taea e te nuinga o te United States te kite i tetahi waahanga o te eclipse, ko te roopu whaiti noa o nga kawanatanga i whai mana ki te kite i te ahua o te ahua nui. Ko te 'ara o te tau,' i kitea ai te eclipse i roto i tona ahua kare i araia, i timata i Oregon i te Taitokerau o te Hauauru o Amerika, ka toro atu ki te hauauru whaka-te-tonga ki roto i nga whenua maha, ka tae ki te Moana-a-Kiwa o Mexico. Ko nga kaitirotiro kei te puku o tenei ara i whai waahi ki te kite i te rourou mo te 4.5 meneti, ko te hunga kei te taha o te taha ka taea te hopu i te tirohanga poto mo etahi hēkona.

Ko te taputapu EPIC tetahi noa o nga taputapu tirotiro i runga i te Deep Space Climate Observatory, e tu ana ki Lagrange Point 1 – he waahi omionga i waenganui i te Papa me te Ra. Ka aro turukihia e tenei teihana huarere mokowhiti nga huringa o te hau o te ra me te rangi mokowhiti, he whakatupato moata mo nga tupuhi geomagnetic ka raru pea nga matiti hiko, amiorangi, me nga punaha korero.

He kaupapa whakamiharo tenei eclipse solar annular, ka taea e nga tangata puta noa i Amerika Te Tai Tokerau te miharo ki nga mea whakamiharo o te ao. Ko nga whakaahua me nga raraunga i kohia mai i te whenua me te mokowhiti e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te whakararangitanga o nga tinana tiretiera me te whai waahi ki to maatau mohiotanga ki te rangi o te waahi.

Rauemi:

– NASA. gov

– Space.com