Ka whakaraupapahia e nga Kairangataiao te RNA mai i te taika Tasmanian kua ngaro, e whakatuwhera ana i te kuaha ki te aranga o nga momo kua ngaro.

Kua eke nga kaiputaiao o te Whare Wananga o Stockholm i te tino angitu na te whakaora me te whakaraupapa i te RNA mai i tetahi momo ngaro, te taika Tasmania. Na tenei mahi pakaru whenua i ara ake ai nga tumanako mo te aranga ake o nga kararehe i whakaarohia i mua ka ngaro mo ake tonu atu.

I tenei wa, i whakaponohia kaore e taea te tango me te raupapa RNA mai i tetahi momo kua ngaro. Ko Ahorangi Marc Friedländer, he ahorangi tuarua mo te koiora irapoi i te Whare Wananga o Stockholm, i kii kaore nga tangata i whakaaro ka taea. Heoi ano, he rereke tenei whakatutukitanga hou.

I taea e te roopu rangahau, na Ahorangi Love Dalen te kaiarahi, ki te whakaraupapa i nga ngota ngota RNA mai i te tauira taika Tasmania 130 tau te pakeke i tiakina i te pāmahana rūma i te Whare Taonga o te Taiao o Sweden. Katahi ka taea e ratou te hanga RNA mai i te kiri me nga uaua koiwi o te kararehe kua ngaro.

Ko te RNA he ngota ngota tino nui e kawe ana i nga korero ira mai i te ira ki te toenga o te pūtau, e tohutohu ana me aha. I whakamarama a Ahorangi Dalen he mea nui te maarama ki te DNA me te RNA ina tae mai ki te whakaara i nga kararehe kua ngaro. He pumau, he pai te tiaki i te DNA i roto i te waa, engari ko te RNA he wa poto, he ngawari te whakangaro. Ko te raupapa RNA e whakarato ana i nga korero nui mo te mahi ira me te ture e kore e taea e te DNA anake te whakaatu.

I kitea ano e nga kairangahau etahi ira hou e rua na roto i ta ratou tātaritanga o te RNA o te taika Tasmanian, e kore e taea ma te tātari DNA anake. Ka tohu tenei i te hiranga o te ako i te RNA kia mohio ai ki te koiora me te mahi o nga momo kua ngaro.

Ko te taika Tasmanian whakamutunga e mohiotia ana i mate i te mauheretanga i te tau 1936. I kiia te momo he riha i muri i te nohonga o te Pakeha ki Ahitereiria, na reira ka tukuna he utu mo ia kararehe ka mate. Nā te āhua o te noho pūmau ki Tasmania, kua aro ki tēnei momo ngā mahi ki te whakahoki mai i te taika Tasmanian ma te whakakorenga.

Heoi ano, he tikanga matatika hei whakaaro mo te aranga o nga kararehe ngaro. I whakaae a Friedländer ko te whakahoki mai i te taika Tasmania, i whai waahi ai te tangata ki te arahi ki te ngaromanga, ka taea te kite hei whakatika i to maatau pokanoa. E whakapono ana nga kairangahau ka taea ano e a raatau kitenga rangahau te whai waahi ki to maatau mohio ki nga mate urutaru, ina koa nga huaketo RNA.

Ma te tarai i te RNA mai i nga toenga kararehe mohoao kei roto i nga kohinga whare taonga, ka taea e nga kairangahau te whai matauranga nui ki te ahua me te takenga mai o nga mate urutaru o mua, tae atu ki te rewharewha Spanish me te mate COVID-19 tata nei. Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te whakamahi i nga kohinga whare taonga ki te ako i te RNA me te aukati pea i nga mate urutomo a meake nei.

Hei whakamutunga, ko te raupapa angitu o te RNA mai i te taika Tasmanian kua ngaro, he tohu nui mo te rangahau ira. He tumanako hou mo te aranga o etahi atu momo kua ngaro, me te whakanui i te hiranga o te ako i te RNA kia mohio ai ki te koiora me te mahi a nga kararehe kua ngaro. I tua atu, ka whai waahi tenei waahi ki te whakamarama i te takenga mai me te ahua o nga mate urutaru ma te tarai i te RNA mai i nga toenga kararehe mohoao kei roto i nga kohinga whare taonga.

