Ko te ngaronga o te taika Tasmanian: He mate kino

Ko te taika Tasmania, e mohiotia ana ko te Thylacine, he mea hanga ahurei me te whakamihiihi i noho ki Ahitereiria me te motu o Tasmania. He rite ki te wuruhi me nga karaehe rite ki te taika ki tona tuara, na te mea i peia tenei marsupial ki te ngaro.

I te taenga mai o te tangata ki Ahitereiria tata ki te 50,000 tau ki muri, he nui te heke o te taupori mo te maha o nga kararehe taketake o Ahitereiria, tae atu ki te taika Tasmania. Heoi, na te taenga mai o nga Pakeha noho whenua i te rautau 18 i hiri ai te mate o tenei momo rongonui.

Ko nga kainoho pakeha, me te whakaurunga o nga kararehe, he mea whakatumatuma te taupori taika o Tasmania, na te kaha ki te hopu manu me te kaha ki te whakakore i a ratou. Ko nga toenga o te taupori, ko te nuinga i noho ki te motu o Tasmania, i pa atu ki te kino i te mea ka tukuna he moni ki runga i a ratou na runga i te ahua o te riri ki nga kararehe. I te mutunga ka heke enei mahi me te ngaro haere.

Te mea peapea, i mate te taika Tasmanian whakamutunga i roto i te whare kararehe o Tasmania i te tau 1936, hei tohu mo te mutunga mana o tenei momo whakamiharo. Ahakoa nga mahi ki te tiaki me te tiaki i te Thylacine, i te mutunga karekau i kaha ki te tu atu i nga taumahatanga i mahia e te tangata.

Ko te ngaronga o te taika Tasmania he whakamaumahara nui mo te paanga kino ka pa ki te tangata ki runga i te toenga o te rauwiringa kaiao. E whakaatu ana hoki i te hiranga o nga tikanga tiaki me te hiahia ki te tiaki i nga momo whakaraerae mai i nga kino korekore.

Ahakoa e kore e taea e tatou te whakakore i nga mea o mua, ko te maarama me te ako mai i te ngaronga o te taika Tasmanian ka awhina i a tatou mahi a meake nei ki te tiaki me te whakamarumaru i etahi atu momo kua tata morearea. Kia maumahara tatou ki tenei mate kino hei whakahihiri ki te tohe kia mau tonu te noho tahi me te taiao.

