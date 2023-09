Ko te RNA i ora mai i te taika Tasmanian kua ngaro, e whakanui ana i nga mahi rangahau mo te whakakorenga

Kua kitea e nga kaiputaiao te RNA mai i te taika Tasmanian, e kiia ana ko te thylacine, kua rongoa ki te whare taonga i Stockholm mai i te tau 1891. Ahakoa kua mahia te tangohanga DNA mai i nga kararehe me nga tipu o mua, koinei te wa tuatahi kua angitu te RNA. i ora mai i tetahi momo kua ngaro. Ko te RNA, penei i te DNA, he ngota ngota koiora kei roto i nga pūtau ora katoa, ko te kawenga mo te kawe korero ira me te whakahiato i nga pūmua. Ko te kaha ki te tango, ki te whakaraupapa, ki te tātari i te RNA tawhito ka awhina pea ki te whakangahau i nga momo kua ngaro, ka awhina i te mohio ki nga mate urutaru o mua.

Ko te taika Tasmania he kaiwhangai nui i haere i mua i te whenua o Ahitereiria me nga moutere tata. Na te taenga mai o te tangata ki Ahitereiria i hinga ai nga momo, a, na nga kainoho Pakeha i te rau tau 18, na te ngaromanga atu. Ko te rangahau mo te mate o te taika Tasmanian e kiia ana ko tetahi o nga keehi kua tino tuhihia mo te mate a te tangata.

Ko te RNA kua whakahokia mai he tirohanga ki te koiora me te ture metabolic o te taika Tasmanian i mua i tona ngaronga. He mea tino nui te maarama ki nga taapiri ira me te mahi ira o nga momo kua ngaro ki te hanga ano. Ahakoa kei te ruarua tonu te whakaaro mo te whakaara ano i nga momo kua ngaro ma te whakamahi i te whakatikatika ira i runga i nga whanaunga e ora ana, kei te whakatenatenahia etahi atu rangahau mo te koiora o enei kararehe kua ngaro.

Ko te whakaoranga o te RNA mai i nga toenga o te taika Tasmania i miharo nga kaiputaiao, i te mea e kiia ana he iti ake te pumau o te RNA i te DNA me te whakaaro he poto te ora. Ko te ahua maroke o nga toenga i te Swedish Natural History Museum, me te kiri, nga uaua, me nga wheua i tiakina, i whai waahi pea ki te pupuri i te RNA.

Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou i roto i te waahi o te whakakorenga me te whakamarama i te koiora o nga momo kua ngaro. Ahakoa he mahi uaua tonu te hanga ano i tetahi momo kua ngaro, he mea nui te mohio ki o raatau momo ira me nga tukanga koiora i roto i nga mahi tiaki me te ako mai i nga mate o mua.

Rauemi:

- "I ora ake te RNA mai i te taika Tasmanian kua ngaro" - Reuters

- "He aha te RNA?" – National Human Genome Research Institute

- "He aha te DNA?" – National Human Genome Research Institute