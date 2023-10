He Tirohanga Hou mo te Eclipse Solar: Nga Whakaaro mai i nga Matakitaki Irirangi

Ahakoa i pai te nuinga o nga tangata o California ki te rourou o te ra i te Oketopa 14, he rereke te huarahi a nga kairangahau o te Owens Valley Radio Observatory (OVRO). Ma te whakamahi i ta raatau Huanga Ngaru Roa kua whakahoutia (OVRO-LWA), i hopukina e ratou he ahua ahurei "eclipse radio" e whakamarama ana i te korona o te ra me ona ahuatanga.

I nga wa o mua, ka kitea nga rourou o te ra ma te marama ka kitea, engari i inehia e OVRO-LWA nga roangaru irirangi i waenga i te 20 me te 88 megahertz (MHz) hei hanga i tetahi ahua o te rourou i roto i te hiranga hiko rereke. Ko te ahua ka puta, ka kitea i roto i te riipene ataata i raro nei, e whakaatu ana i te waahi o te marama e whakaatuhia ana e nga raina iraira me te peka o te ra e kitea ana me nga raina totoka. Ko te mea nui, ka mau ano te riipene whakaata i nga korikoritanga i puta mai i te ionosphere o te ra, e hanga ana i te ahua ripple e rite ana ki te maataki i te ra i roto i te mata wai ripple.

Ko nga ngaru reo irirangi e toro atu ana ki tua atu o te mata o te ra i roto i te ahua ka puta mai i tona korona, ka puta he huanga "mowhiti ahi" ahakoa kei waho o te huarahi o te eclipse annular. Ma tenei tirohanga ahurei e whai waahi ana nga kaiputaiao ki te ako i te korona toroa o te ra me te whakatau kaore ano i rite i mua i nga roangaru irirangi.

Ko Bin Chen, he tohunga astrophysicist o te ra me te ahorangi hoa i te New Jersey Institute of Technology (NJIT), nana i arahi nga rangahau a OVRO-LWA mo te ra, i whakanuia te hiranga o tenei tirohanga. Ma te whakamahi i nga peka o te marama hei "mata maripi" neke, ka taea te whakanui ake i te whakatau koki whai hua o te korona o te ra.

Ko te whakamohoatanga a OVRO-LWA, i tautokohia e te National Science Foundation, i taea ai e te karu te tirotiro i te rangi tere atu i era atu karu irirangi e mahi ana i nga iarere kei raro i te 100 MHz. Ko tenei taputapu kaha ka taea te tirotiro haere tonu i te rangi, e whakaatu ana i nga tirohanga nui ki nga ahuatanga o te aorangi, tae atu ki nga pananga papatipu coronal mai i nga whetu tata, te aukumetanga exoplanet, me te ao tuatahi.

Na tona kaha ki te hopu i nga whakaahua reo irirangi o te whiti o te ra, ka tukuna e OVRO-LWA he tirohanga hou me te utu nui mo to tatou whetu tata, e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te torotoro me te maarama.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te Array Roa Ngaru Roro (LWA)?

Ko te Long Wavelength Array (LWA) he telescope reo irirangi i hangaia hei mataki me te ako i nga mea tiretiera i nga roangaru roa, mai i te tekau ki te rau mita. Ka taea e ia te hopu ngaru reo irirangi e tukuna ana e nga momo maapuna wheturangi, e whakaatu ana i nga tirohanga ahurei ki te ao.

He aha te korona o te ra?

Ko te korona te rohe o waho rawa o te hau o te ra e toro atu ana i nga miriona kiromita ki te waahi. Kei roto i nga hau katote tino wera ka kitea i te wa o te rourou o te ra ka rite ki te kanapa ma, he peara ma e karapoti ana i te kopae pouri o te ra.

No te aha e mea faufaa te mataitairaa i te reo irirangi o te rourou?

Ko nga kitenga o te reo irirangi mo nga rourou ka whakawhiwhia ki nga kaiputaiao he tirohanga rereke mo te korona o te ra me nga ahuatanga e pa ana. Ma te ako i te tukunga o nga ngaru reo irirangi mai i te korona, ka taea e nga kairangahau te whai matauranga ki ona hihiko, papa autō, me etahi atu taonga kare e kitea i roto i nga tirohanga maamaa marama. Ko enei tirohanga ahurei ka whakanui ake i to maatau mohiotanga ki te ra me ona paanga ki te punaha solar.