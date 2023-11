Te heke mai o te Haerenga Mokowhiti a te Tangata: Te Manaakitanga i te Hunga o te Whakarewa Orbital o Amerika hei te tau 2024

Ahakoa no mua noa atu nga ra whakahirahira o te kaupapa waka mokowhiti, kei te piki ano te pakihi tuku tangata ki te mokowhiti. E ai ki nga matapaetanga tata nei, ko te tau 2024 ka tohu i tetahi tohu nui i roto i te hitori o nga whakarewatanga orbital-a-USA, me te nui rawa o nga miihana kaihoe i roto i nga tau 15.

Ko Kennedy Space Center me Cape Canaveral Space Force Station kua whakaritea ki te manaaki i te katoa o nga misioni e whitu, e whai ana ki te tuku i nga tangata 26 ki te orbit. E oati ana tenei pikinga o nga mahi ka eke ki runga ake i nga whakatutukitanga o te tau 2009 i te wa e rima nga rewa waka, e 35 te katoa o nga kaiurungi.

Ko te tumanako e pa ana ki enei whakarewatanga ka heke mai ka tino kitea. Ehara i te mea e tohu ana i te whakapumautanga hou ki te tirotiro mokowhiti a te tangata, engari e whakaatu ana hoki i te waa hou o te mahi tahi me te mahi auaha. Engari, i tenei wa, ehara i te mea ko te kaupapa anake i runga i nga mahi a te kawanatanga. Engari, ko nga kamupene tūmataiti kei te whai waahi nui ki te akiaki i tenei whakaoranga.

I nga tau tata nei, ko te putanga mai o nga kamupene mokowhiti arumoni penei i a SpaceX me Blue Origin kua huri i te whenua o te torotoro mokowhiti. Kua kawea mai e enei kamupene nga whakaaro hou, nga hangarau hou, me te kaha ake o te mahi ki te mara. Ma o raatau mahere whakahirahira, penei i te waka mokowhiti a SpaceX's Crew Dragon me Blue Origin's New Shepard, kei te kite ratou i te wa kei te heke mai ka ngawari ake te haere ki te waahi me te noho noa.

Heoi, i te tipu haere o te hikaka, he maha nga patai ka ara ake. He aha nga raru e pa ana ki te rere atea a te tangata? He pehea te whakataurite o te utu ki nga miihana kore tangata? He whainga mo te wa roa mo te tuuruhi mokowhiti? Hei whakatutuki i enei patai me etahi atu, kua whakahiatohia e matou he rarangi o nga paatai ​​e pa ana ki nga wa kei te heke mai o nga haerenga a te tangata.

Pātai Auau

P: He aha nga tino morearea e pa ana ki te rere atea tangata?

A: Ahakoa he nui te ahunga whakamua i roto i te hangarau me nga kawa haumaru, kei te mau tonu te moreareatanga a te tangata mokowhiti, penei i te rongo ki te iraruke, nga huringa a-tinana o te microgravity, me te tupono o nga mahi kino o nga waka mokowhiti.

P: He pehea te utu o te rerenga mokowhiti a te tangata ki nga miihana kore tangata?

A: He nui ake te utu o nga miihana mokowhiti a te tangata i nga miihana kore tangata na runga i nga whakaritenga taapiri mo nga punaha tautoko oranga, whakangungu kaimahi, me te whakapumau i te haumaru me te oranga o nga kairangi rererangi puta noa i te haerenga.

P: He aha nga paanga o te tuuruhi mo te wa-roa?

A: Ka taea e te tuuruhi mokowhiti te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te tuhura, rangahau pūtaiao, me nga huarahi arumoni i te waahi. Heoi, me ata whakaaro ki te paanga o te taiao, te tiaki i nga tinana tiretiera, me nga whakaaro matatika e pa ana ki tenei umanga ka puta.

Ka timata te tatau ki te tau 2024, ka marama ake te heke mai o nga haerenga mokowhiti a te tangata. Na te maha o nga whakarewanga me te tini o nga kaupapa a te kawanatanga me nga kaupapa motuhake, e tatari ana matou ki te upoko e whai ake nei i roto i ta maatau tirotiro i te ao.

Rauemi:

– NASA: www.nasa.gov