Te Wa Hou o te Rererangi Tangata: Tuhia te maha o nga Whakarewa i runga i te US e tumanakohia ana hei 2024

Ko te whenua o te mokowhiti a te tangata kua tata ki te wheako i tetahi nekehanga nui, me te 2024 kua rite te tau hei tau whakahirahira mo nga whakarewatanga orbital i Amerika. E whitu nga miihana, kua whakaritea kia rere atu i Kennedy Space Center me Cape Canaveral Space Force Station, ka tukuna kia 26 nga kaitirotiro rererangi ki te orbit. He tohu tenei mo te nui rawa o nga rerenga waka mai i te Taone Mokowhiti mai i te tau 2009 i te wa e rima nga rerenga waka mokowhiti me te 35 nga kairorohiko kei runga. I tua atu, ki te rite nga mea katoa i whakaritea, 2024 ka kite i te nuinga o nga kaihoe i whakarewahia mai i te tau 1997, e waru nga miihana waka mokowhiti.

He nui te mahi a SpaceX ki te whakakaha ake i te rerenga tangata mai i te US mai i te mutunga o te kaupapa waka mokowhiti. Ko te ekenga angitu a te kamupene o te Crew Dragon Endeavor i Mei 2020, e kawe ana i nga Kairangirangi NASA ki te International Space Station (ISS), i para te huarahi mo te waa hou mo te rererangi mokowhiti. Mai i tera wa, ko SpaceX anake te kaiwhakarewa tangata mai i te US, e mahi ana i te whakakotahitanga o nga misioni i raro i te Kaupapa Tauhokohoko Tauhokohoko a NASA me nga mahi motuhake ki te ISS me nga rererangi orbital.

I a tatou e titiro whakamua ana ki te tau 2024, he nui ake nga tumanakohanga whakahihiri kei te taha o te rangi. Kei te whakamahere a SpaceX i nga miihana e rima, tae atu ki te Axiom Space 3 miihana, ka uru ki te haerenga poto ki ISS. Ka tukuna e te misioni Crew-8 e wha nga kaihopu whakakapi ki te teihana mokowhiti mo te ono marama e noho ana. I tua atu, he tumanako mo te rere tuatahi o te kaupapa Artemis a NASA, e whakaatu ana i te waka mokowhiti a Orion, me te rerenga whakamatautau a nga kaihopu kua roa e tatari ana mo te CST-100 Starliner a Boeing.

Ko enei whanaketanga e tohu ana i te huringa tino nui i roto i te torotoro mokowhiti, i te mea ka uru atu nga kaitakaro ki te mara. I tua atu i nga mahi a Ruhia me Haina, ko nga kamupene motuhake penei i a Virgin Galactic me Blue Origin kei te kaha haere ano i roto i te rerenga rererangi. Ko tenei whakawhanuitanga o nga whai waahi ki te uru atu ki nga waahi mokowhiti ka kore noa e whai hua ki nga mana nui kua whakapumautia engari ka awhina ano hoki i te mahi tahi o te ao, i te mea e whai ana nga kawanatanga ki te whakatairanga i a raatau ake kaupapa mo te waka rererangi.

I a matou e rikarika ana ki te heke mai o te rerenga mokowhiti a te tangata, ko te rekoata o nga whakarewanga a-Amerika i te tau 2024 e whakaatu ana i te ahunga whakamua nui i mahia e matou, e tohu ana i te waa hou mo te torotoro me te kitenga mokowhiti.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. E hia nga whakarewanga orbital o Amerika e tumanakohia ana hei te tau 2024?

E whitu nga miihana mai i te Kennedy Space Center me Cape Canaveral Space Force Station i te tau 2024, ka tukuna e 26 nga kairangi rererangi ki te orbit.

2. He pehea te whakataurite ki nga tau o mua?

Ko nga whakarewanga kua whakamaheretia i te tau 2024 ko te nui rawa atu o nga rerenga o nga kaihopu mai i te Taone Mokowhiti mai i te tau 2009. Koia hoki te nuinga o nga waka rererangi mai i te tau 1997.

3. Ko tehea kamupene te kaiwhakarewa tangata tuatahi i Amerika?

Ko SpaceX te tino kaiwhakarewa tangata i Amerika mai i Mei 2020, whai muri i te reti o te kaupapa waka mokowhiti.

4. He aha etahi atu whanaketanga ka taea e tatou te tumanako i te 2024?

I tua atu i nga misioni a SpaceX, 2024 ka kite i te rerenga tuatahi o te kaupapa a Artemis a NASA me te CST-100 Starliner a Boeing. Ko enei tohu tohu e tohu ana i nga huarahi kanorau mo te torotoro mokowhiti me te mahi tahi.

5. Ka pehea te paanga o enei ahunga whakamua ki te heke mai o te rerenga atea a te tangata?

Ko te nui haere o nga whakarewanga me te whai waahi mai o nga tini kaitakaro ki te mara e tohu ana i te waa hou o te torotoro mokowhiti, e taea ai e nga iwi maha me nga whakahaere te haere ki tua atu o nga rohe o te Ao me te whai waahi ki to maatau mohiotanga ki te ao.