Te Paanga kino o nga ahi ki runga i te Pantanal i te tau 2020

Ko te Pantanal, e mohiotia ana ko te repo nui rawa atu o te wai maaori, he waahi nui o te kanorau koiora, he ahi nui i te tau 2020. I pau te ahi i te 30% o te wahanga o Brazilia o te koiora, e rite ana ki te 44,998 kiromita tapawha. He nui ake tenei i nga whakatau tata o mua, mai i te 14,307 km² ki te 36,017 km².

I whakamahia e nga Kairangahau o te National Space Research Institute (INPE) i Brazil nga whakaahua peerangi mai i te SENTINEL-2 a te European Space Agency hei whakatau tika i te whanui o nga waahi kua tahuna. I tutuki i tenei huarahi he 96% te tika, he nui rawa atu i etahi atu tauira e hangai ana i te amiorangi mo te Pantanal. Ko nga kitenga o te rangahau ka awhina i te whakapai ake i nga whakatau tata mo nga hau me nga aerosol e pa ana ki te wera koiora.

He mea nui ki te aromatawai i te paanga o te ahi ki nga rauwiringa kaiao me te kanorau koiora i roto i nga rohe o te rangi-tairongo penei i te Pantanal, ina koa te whakaaro ki te kaha ake o te tauraki i puta mai i te El Niño i tenei tau. Ko te taha raki o te Pantanal me nga waahi e tata ana ki te Upper Paraguay Basin ka maroke ake, ka ngawari ki te ahi.

Ko te rangahau e whakaatu ana i nga kaha o nga whakaahua amiorangi e whakaratohia ana e te Multispectral Instrument (MSI) i runga i te poari SENTINEL-2, tae atu ki tana whakataunga mokowā teitei o te 20 mita, e tuku ana i nga korero taipitopito mo nga waahi kua tahuna, me te whakataunga mo te 5 ra.

Ko te raruraru ahi o Pantanal i te tau 2020 na te tino matewai, me te mohio ki te paanga o enei ahuatanga huarere ki te koiora me ona koiora he mea nui mo te whakahaere ahi me nga kaupapa whakaheke. Ka taea e enei korero te awhina i nga tari taiao me nga kaipatu ahi ki te whakatau i nga waahanga matua me nga mahi hei patu, hei whakahaere ranei i nga ahi.

He nui nga hua o nga ahi i Pantanal. I te nuinga o te waa he nui te wai o te rohe i te wa ua, engari na te tauraki roa i te tau 2019 whai muri i nga ahuatanga kino i te tau 2020 ka 34% te hekenga o te mata o te wai ki te toharite. He 200% te nui ake o te waahi i tahuna i te waa-roa, me te 35% i tahuna mo te wa tuatahi i roto i nga hitori kua tuhia.

He kino te paanga o te kaiao o nga ahi, ina koa mo te taupori jaguar, te momo poaka nui rawa atu i Amerika. I pau te 45% o te taupori jaguar i nga ahi, i pa ki te 79% o te rohe o to ratau kainga me te 54% o nga waahi whakamarumaru. E kiia ana, tata ki te 16 miriona nga kararehe iti me te 944,000 nga kararehe nunui i mate i te ahi ahi.

Ko te utu ohaoha mo te whakaora i nga waahi kua pa ki te $123 miriona. I tua atu, i piki ake te maha o nga hohipera mo nga raruraru manawa i nga whenua o Mato Grosso me Mato Grosso do Sul, e whakaatu ana i nga paanga kino o nga ahi ki te hauora o te tangata.

Ko te rangahau e whakaatu ana i te hiahia mo nga mahi tonu ki te whakapai ake i te tika o nga raraunga me te whakaputa i nga whakatau tata, kia pai ake te whakahaere ahi me te tiaki taiao i roto i te Pantanal me etahi atu rohe whakaraerae.