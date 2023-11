Te Whakapai ake i te Wao Wao Maori: Te Mahi o te Kounga Hau

He rangahau hou i whakahaeretia e te roopu rangahau i aratakina e Carnegie Institution for Science kua whakamarama i te paanga o te parahanga o te hau ki te kaha o nga tipu ki te tango i te waro hauhaa i te hau ma te whakaahua. Ko nga kitenga, i whakaputaina i roto i nga Proceedings of the National Academy of Sciences, e whakanui ana i te paanga nui o te parahanga matūriki ki te hua o te rauwiringa kaiao me te whakaatu i nga painga pea o te pai ake o te kounga o te hau.

Ka whai waahi nui nga tipu ki te whakaiti i te huringa o te rangi ma te whakaahua. Ma te huri i te ra ki te hiko matū, ka ngotea te hauhā i te hau ka penapena hei matū koiora. Heoi ano, ko nga matūriki aerosol, i puta mai i nga mahi a te tangata penei i te haere me te wera o nga wahie parapara, ka taea te whakaiti i tenei mahi nui. Ko enei matūriki e kore noa e whai waahi ki te kino o te hau me nga take hauora o te tangata engari ka marara, ka ngotea ranei te ra, he rite ki te noho i roto i te marumaru, ka aukati i te tipu o te tipu.

Ma te whakamahi i nga inenga peerangi, ka kitea e nga kairangahau he hononga i waenga i te mahi whakaahua me te parahanga aerosol. I kitea e ratou he maha ake nga waro ka hopukia e nga tipu i nga mutunga wiki me te wa e kati ana te COVID-19 i te wa e whakahekehia ana nga mahi ahumahi me te iti o te haere. E tohu ana tenei ko te whakaheke i te parahanga matūriki puta noa i te wiki ka kaha ake pea te tangohanga waro maori e nga tipu.

Ma te pupuri i nga taumata o te wiki o te mahi whakaahua, e kiia ana kei waenganui i te 40 me te 60 megatons o te hauhaha ka tangohia mai i te hau i ia tau. I tua atu, ko tenei whakahekenga o te parahanga ka piki ake nga hua ahuwhenua me te kore e hiahiatia he whenua taapiri. Ko enei kitenga he kaupapa here nui mo nga kawanatanga e whai ana ki te whakaiti i te parahanga waro me te whakatutuki i nga whaainga o te rangi.

Ko nga tirohanga a te rangahau mo te huringa o ia wiki o te mahi whakangao whakaahua me ona hononga ki te parahanga aerosol he tirohanga hou mo te hiranga o te kounga o te hau ki te whakarei ake i te tangohanga waro maori. Ko te whakapai ake i te kounga o te hau ehara i te mea e whai hua ana ki te hauora o te tangata engari ka whai waahi ano ki te whawhai ki nga huringa o te rangi. Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te hiahia kia kaha tonu ki te aukati i te parahanga matūriki me te whakarite i nga tikanga toimau ki te whakanui ake i te kaha o nga tipu ki te whakaiti i te tuku waro.

FAQs

1. He aha te photosynthesis?

Ko te photosynthesis te tukanga e huri ai nga tipu i te ra ki te kaha matū. Ka horohia e ratou te hauhā mai i te hau ka whakamahia hei whakaputa i nga warowaiha me nga ngako, i te wa e tuku ana i te hāora hei hua.

2. He pehea te pa o te parahanga hau ki te whakaahuatanga?

Ko te parahanga o te hau, ina koa ko te parahanga matūriki na nga matūriki aerosol, ka aukati i te whakaahuatanga. Ka taea e enei matūriki te whakaheke i te kounga o te hau, ka pa kino ki te hauora o te tipu me te whakaheke i to raatau kaha ki te tango i te ra me te mahi tika i te photosynthesis.

3. He aha nga paanga o te pai ake o te kounga o te hau ki runga i te tango waro?

Ko te whakapai ake i te kounga o te hau ka nui ake te kaha o te tango waro e nga tipu. Ma te whakaiti i te parahanga matūriki puta noa i te wiki, he rite ki nga taumata e kitea ana i nga wiki, e kiia ana kei waenganui i te 40 me te 60 megatons o te waro hauhaa ka taea te tango mai i te hau i ia tau, hei awhina ki te whawhai i te huringa o te rangi.

4. He pehea te whai hua o tenei rangahau ki te oranga tonutanga o te ahuwhenua?

Ma te mohio ki te paanga o te parahanga aerosol i runga i te whakaahua kakatahi ka tino maarama mo te oranga tonutanga ahuwhenua. Ma te aro nui ki te whakapai ake i te kounga o te hau, ka taea te whakanui ake i nga hua ahuwhenua me te kore e hiahiatia he whenua taapiri, me nga mahi ki te whakaheke i te tapuwae waro me te whakatutuki i nga tukunga kore-kore i roto i nga mahi ahuwhenua.