Nga Whakakitenga Hou i Stonehenge me tua atu ka hurahia nga mea ngaro onamata

Ko Stonehenge, tetahi o nga tohu whenua rongonui o Ingarangi, kei te mau tonu te ao me ona takenga ngaro. Ko te tātaritanga o naianei mo tetahi o nga ahuatanga pohehe o te maatauranga kua whakamarama i te nui o te hiahia o nga kaihanga onamata ki te haere ki te hanga i tenei waahi rongonui o te ao. I tenei wa, i Amerika ki te tonga-tonga-tonga, kua keria e nga kairangahau nga tapuwae e whakaatu ana i nga mohiotanga mo te taenga mai o te tangata tuatahi ki te rohe, e whakarato ana i nga korero nui mo nga ahuatanga huna o te hitori o te tangata.

Ko nga whanaketanga putaiao hou i Stonehenge kua kitea nga kitenga whakamihiihi i whakaarohia i mua kaore e taea. Kei te rukuhia e nga kairangahau nga korero whakahirahira o tenei waahi tawhito, e hura ana i nga tirohanga hou mo tona hanganga me te kaupapa. Ko nga kitenga ka wero i nga ariā o naianei mo te takenga mai o te whakamaumaharatanga me te whakaohooho i nga korerorero i waenga i nga tohunga.

I tua atu i nga whanaketanga i Stonehenge, ko nga kitenga whenua i Amerika me Awherika e turaki ana i nga wa o nga whakatutukitanga o te tangata moata. Ko nga tapuwae tawhito i kitea i Amerika ki te tonga-ma-tonga kei te tuhi ano i te hitori o te hekenga tangata ki te rohe. Ko enei tapuwae e whakaatu ana i te ahua o te oranga o nga kainoho o mua me te whakaatu i nga tohu whakahirahira mo o raatau ahurea me o raatau oranga.

Ko nga whakakitenga i Stonehenge me Amerika ki te tonga-tonga-tonga he tohu mo te whakakitenga mai i nga mea ngaro onamata. I te haere tonu o nga kaiputaiao ki te tuhura i enei waahi me te whakamahi i nga hangarau hou, ka tipu haere tonu to maatau mohio ki nga hitori o te tangata.

