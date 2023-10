Nga Maaramatanga Hou mo nga Poroteina Pūnaha Whakarerea me nga maimoatanga mate pea

Ko nga Kairangahau mai i te Bridge Institute i te USC Michelson Center for Convergent Bioscience, i runga i te mahi tahi me nga roopu o te ao, he nui te ahunga whakamua ki te mohio ki etahi o nga pūmua punaha mate. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Cell, e aro ana ki te cascade taapiri me tana mahi i roto i a maatau urupare mate.

Ko te cascade taapiri he raupapa o nga huihuinga e whakahohehia ana ka kitea nga whakamataku i roto i te tinana. Ko tenei tukanga ka whakaputa i nga karere pūmua, C3a me C5a, katahi ka whakahohe i nga kaiwhakawhiwhi ki runga i nga pūtau, ka puta nga tohu o roto. Heoi ano, ko nga tikanga o enei kaiwhakawhiwhi, ina koa ko te C5aR1, kua noho koretake.

Ma te whakamahi i te microscopy cryo-electron, i taea e nga kairangahau te hopu i nga whakaahua taipitopito o enei kaiwhakawhiwhi e mahi ana. Ko enei whakaahua e whakaatu ana me pehea te taunekeneke a nga kaiwhakawhiwhi ki nga ngota ngota, te whakarereke i te ahua i te wa e whakahohehia ana, me te tuku tohu i roto i te pūtau.

Ko nga kitenga ka whai paanga pea mo te whakawhanaketanga o nga raau taero e aro ana ki enei kaiwhakawhiwhi ki te rongoa i nga tini mate, tae atu ki nga keehi kino o te COVID-19, te mate rūmātiki, nga mate neurodegenerative, me te mate pukupuku. Ko tenei rangahau e tuku ana i nga tirohanga matawhānui ki te whanau whai mana nui i roto i te punaha raupatu me te whakatakoto i te turanga mo nga rangahau a muri ake nei e whai ana ki te whakamahi i te kaha o nga parenga taiao o to tatou tinana.

I te wa e pa ana te hapori o te ao ki nga mate e pa ana ki nga miriona taangata, ka nui haere te maarama ki nga ahuatanga o to tatou punaha mate. Ka whai waahi tenei rangahau ki taua maaramatanga me te whakatuwhera i nga huarahi pea mo nga whiringa maimoatanga auaha.

Source: Yadav MK, Maharana J, Yadav R, et al. Ko te turanga rapoi o te herenga anaphylatoxin, te whakahohe, me te tohu tohu i nga kaiwhakawhiwhi awhina. Pūtau. 2023:S0092867423010747. doi: 10.1016/j.cell.2023.09.020