Te Ataahua o nga Rama Taone mai i te Mokowhiti

I a ia e rere ana ki runga ake i te whenua i runga i te International Space Station (ISS), ka miharo a Jasmin Moghbeli i nga rama o te taone nui o te raki raki o Amerika. Mai i tana tirohanga 262 maero i runga ake o Maine, ka mau ia i nga whakaahua whakamiharo o nga taone nui tae atu ki Long Island, New York; Philadelphia, Pennsylvania; me Washington, DC

Ka mau te whakaahua i tetahi tirohanga whakamihiharo: te kupenga maramara o te ao tangata i kitea mai i te waahi. Ka noho hei whakamaumaharatanga mo nga ahunga whakamua whakamiharo i mahia e te tangata me te ataahua me te honohono o to tatou ao.

Ko te ISS, e huri haere ana i te ao i ia 90 meneti, ka wheako i te 16 orbit o te Ao i roto i te 24 haora. Ko te tikanga ka kitea e nga kairangirangi i runga i te waa te 16 o te whitinga me te torengitanga o te ra i tenei wa. Ko te tere tere o nga huringa ao me te po e whakaatu ana i te rereketanga o te pouri o te waahi me nga rama e puta mai ana i o tatou taone nui.

Mena kei te rawe koe ki te mokowhiti me te hiahia kia kite koe i te ISS, ka taea e koe te toro ki te paetukutuku Spot the Station, kei reira koe e kite ai i nga korero kei hea te ISS i tenei wa, me te wa ka whakawhiti atu ki to rohe. He wheako whakamiharo ki te kite i tenei mea whakamiharo i hangaia e te tangata e haere ana i te rangi o te po, e hono ana i nga tangata mai i nga kokonga rereke o te ao me tona aroaro.

Ko te ahua i hopukina e te Astronaut Jasmin Moghbeli e maumahara ana ki a tatou mo te kaha o te whakatutukitanga a te tangata me te pehea o to tatou iwi i raranga ai i te papanga marama puta noa i te Ao. He tohu tenei mo to tatou mohio, te ahunga whakamua, me to tatou kaha mutunga kore ki te tuhura me te turaki i nga rohe.

No reira ka kite koe i a koe e titiro ana ki te rangi o te po, me mihi ki te ataahua o nga rama taone e whiti ana mai i te waahi, he tohu mo te kanapa o te tangata me nga mea whakamiharo o to tatou ao.

FAQs

1. E hia te tawhiti ki runga ake i te Ao ko te Teihana Mokowhiti o te Ao i te wa i tangohia ai te whakaahua?

I hopukina e Jasmin Moghbeli te whakaahua mai i te teitei o te 262 maero i runga ake o Maine.

2. E hia orbit ka mahia e te Teihana Mokowhiti o te Ao i roto i nga haora 24?

Ka oti e te ISS te 16 orbit o Papa i roto i te 24 haora.

3. Ka taea e au te kite i te International Space Station mai i taku rohe?

Ae, ka taea e koe te whai i te waahi o te ISS me te rapu i te wa e kitea ai i to rohe ma te toro ki te paetukutuku Spot the Station.

4. He aha te tohu o te ahua?

Ko te ahua e tohu ana i te whakatutukitanga o te tangata, te ahunga whakamua, me te honohono o to tatou ao na roto i te kupenga o nga rama taone ka kitea mai i te waahi.