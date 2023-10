Ka Kitea e nga Kairangahau te Hanganga Molecular o te Whakahohenga me te Waitohu Tohua

Ko nga Kairangahau mai i te Whare Hangarau Inia (IIT) Kanpur kua tino angitu ki te mohio ki te tikanga irapoi o te whakakii i te whakahoaho me te tohu tohu. I aratakina e Ahorangi Arun K Shukla, kua hurahia e te roopu o te Tari o te Biological Sciences me te Bioengineering etahi tirohanga nui mo te mahi a nga kaiwhakawhiwhi anaphylatoxin, tera pea ka whai paanga a muri ake nei mo te kitenga tarukino i roto i nga momo mate mumura.

I arotahi te rangahau ki te punaha taapiri, he waahanga nui o to maatau urupare aukati, me tana whakawhirinaki ki nga anaphylatoxins penei i te C3a me te C5a. Ko enei anaphylatoxins e mahi tahi ana me nga kaiwhiwhi motuhake, e mohiotia ana ko C3aR me C5aR1, a ka rapu te roopu kia pai ake te maarama me pehea e mohio ai enei kaiwhakawhiwhi ki o raatau whaainga, whakahohe, me te whakahaere tohu.

I tua atu i te whakamarama i nga mahi a nga kaiwhakawhiwhi anaphylatoxin, i kitea ano e te rangahau he tikanga taiao hei whakaiti i te urupare mumura na C5a. Ko tenei tikanga he tango i tetahi waahanga motuhake o te ngota ngota C5a. I tua atu, i tautuhia e te rangahau he peptide e whakakorikori ana i te C3aR, e whakaatu ana ka taea e nga kaiwhakawhiwhi te whakautu rereke ki nga momo puhui.

Ko nga kitenga a te roopu ka kaha ki te whakamohio i nga kitenga rongoa hou i roto i te maimoatanga o nga momo mate o te tangata, tae atu ki te rewharewha, te mate huango, me te sepsis. Ma te maarama ake mo te mahi a nga kaiwhakawhiwhi anaphylatoxin, ka taea e nga kaiputaiao te whakawhanake i nga rongoa kua whaaia hei whakarereke i te urupare aukati me te whakaiti i te mumura.

Kua whakaputaina te rangahau i roto i te hautaka putaiao o te ao, Cell. Ko te roopu ko Ahorangi Shukla, tae atu ki nga kairangahau mai i te Tari Koiora me te Hangarau Hangarau a IIT Kanpur, te Tari o te Whare Wananga o te Tonga o California, me te Wāhanga Molecular and Computational Biology.