Ko te Kairangahau a IIAS a Kellie Gerardi ki te uru atu ki Galactic 05 Rangahau mokowhiti

Kua panuitia e te International Institute for Astronautical Sciences (IIAS) ko te kairangahau bioastronautics me te tohunga utu utu a Kellie Gerardi ka noho hei kanohi mo te Institute mo te rererangi rangahau 'Galactic 05' me Virgin Galactic.

Kua whakaritea hei whakatuwhera i te Whiringa-a-rangi 2, 2023, ko 'Galactic 05' te tuaono o nga rererangi mokowhiti a Virgin Galactic i tenei tau. Ko te misioni ka uru ki te hurihanga o te mokowhiti ki roto i te taiwhanga mokowhiti suborbital i whakatapua ki te rangahau mokowhiti.

Ka uru atu ki a Gerardi ki tenei miihana ko Takuta Alan Stern, he kaiputaiao aorangi o Amerika me te perehitini tuarua mo te Rangai Mokowhiti a te Whare Rangahau ki te Tonga ki te Tonga, me tetahi kaitirotiro hiko motuhake no te iwi Franco-Itari.

I te kirimanatanga a te kairangahau tuatahi o te ao i tautokohia e te ahumahi ki te rere i runga waka mokowhiti arumoni, ka whakahaerehia e Gerardi nga whakamatautau utu e toru i te wa o te rerenga mokowhiti. Ko enei whakamatautau ka arotahi ki te kaha o te wai, te koiora tangata, me te aroturuki huka. I tua atu, ka arotake a Gerardi i te wheako o te kairangahau ki te whakapai ake i nga rerenga rangahau a te IIAS a muri ake nei me nga kaupapa whakangungu.

Kua mahi tahi a Virgin Galactic me IIAS ki te whakauru utu utu me nga mahi whakaari i roto i te rererangi ki te whakanui ake i te ahu whakamua putaiao me te hangarau mai i te kaupapa 'Galactic 05'. Ko tenei misioni he tohu tohu mo te IIAS i roto i to raatau pono ki te whakatairanga i te waahi mokowhiti mo nga wa kei te heke mai ma te rangahau mo te painga o te ao.

I te taha o Gerardi i Spaceport America ko nga kairangahau IIAS a Yvette Gonzalez, Dr. Aaron Persad, and Dr. Shawna Pandya. Ka tautokohia e raatau te whakaurunga utu me te whakahaere i nga tātaritanga raraunga i muri i te rerenga.

Ko tenei misioni ehara i te whakaatu i nga ahunga whakamua i roto i te rangahau mokowhiti engari e whakaatu ana hoki i te tipu haere o te mahi tahi i waenga i nga kamupene rererangi arumoni me nga umanga rangahau. Ka tohu i tetahi atu anga whakamua i roto i te whai i te ahunga whakamua putaiao me te torotoro i nga rohe hou.

Rauemi:

– Tuhinga taketake: Virgin Galactic (karekau te tuhinga puna e whakarato URL)

– Ko te podcast a SpaceWatch.global e whakaatu ana i a Kellie Gerardi (karekau te tuhinga puna e whakarato URL)